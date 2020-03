Corona überschattet den Arbeitsmarkt

Die Agentur für Arbeit in Aalen erlebt einen rasanten Anstieg bei den Arbeitgeber-Beratungen zum Thema Kurzarbeit. In den vergangenen zwei Wochen erreichten die Agentur 3871 Anzeigen auf Kurzarbeitergeld. Schon jetzt zeichne sich ab, dass das Niveau aus der Finanzkrise 2009 deutlich überschritten wird.

„Die Corona-Krise überschattet das übliche Geschehen auf dem Arbeitsmarkt – auch in unserer Region“, so Elmar Zillert, Chef der örtlichen Arbeitsagentur zum aktuellen Arbeitsmarktgeschehen in einer Pressemitteilung vom Dienstag.

Die Zahl der Anzeigen stellt das tatsächliche Ausmaß der Kurzarbeit nur sehr eingeschränkt dar. Mit der Anzeige erwirbt der Betrieb das Recht, flexibel das Instrument Kurzarbeit einzusetzen.

Erst mit der Abrechnung, die innerhalb von drei Monaten erfolgen muss, wird das wirkliche Ausmaß sichtbar, also wie viele Personen tatsächlich kurz gearbeitet haben, in welchen Betrieben und wie hoch der Arbeitsausfall tatsächlich war. Schon jetzt zeichne sich ab, dass das Niveau aus der Finanzkrise 2009 deutlich überschritten wird.

Damals seien waren vor allen Dingen die Industrie und die Banken von der Krise betroffen. Heute seien durch den Shut down nicht nur die Produktion in den Betrieben eingeschränkt, es sind unter anderem auch Ladengeschäfte, die Gastronomie, Praxen von Physiotherapeuten, Ärzten und Zahnärzten und viele mehr davon betroffen.

„Wir erleben im Augenblick eine Mischung aus Corona-induzierten Einflüssen, einer Struktur- und einer Nachfrage- und Angebotskrise“, so Zillert. „Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass die Struktur- und Nachfragekrise insbesondere in den Bereichen der Automobilindustrie, deren Zulieferer, und des Maschinen- und Werkzeugbaus schon vor Covid 19 bestanden hat und durch die Corona-Pandemie nicht verschwunden sind.“

In unserer Arbeitsagentur bündeln wir derzeit alle verfügbaren Kapazitäten, um die Geldleistungen unbürokratisch auszuzahlen. Elmar Zillert

Mit dem Instrument Kurzarbeitergeld versuche man, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu sichern. Hierzu wurde der Personenkreis, der Kurzarbeitergeld erhalten kann erweitert, die Leistungen ausgedehnt und das Antragsverfahren vereinfacht.

„In unserer Arbeitsagentur bündeln wir derzeit alle verfügbaren Kapazitäten, um die Geldleistungen, insbesondere Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld, schnell und unbürokratisch auszuzahlen.“ Mitarbeiter aus allen Bereichen der Arbeitsagentur seien in die leistungsrelevanten Aufgabengebiete umgesetzt und geschult worden.

Der Arbeitsmarkt in Ostwürttemberg verzeichne zwar auch im März einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit. „Doch diese Zahlen bilden nicht den Stand Ende März ab, denn sie wurden zum statistischen Zähltag am 12. März, also vor den gravierenden Corona-bedingten Einschnitten, erhoben.

Die Arbeitslosigkeit ist in beiden Landkreisen leicht zurückgegangen. So waren am Zähltag im Ostalbkreis 5389 Personen arbeitslos, im Kreis Heidenheim 3215 Personen.

Die Arbeitslosenquote sank im Ostalbkreis um 0,1 Prozentpunkt auf 3,0 Prozent, während die Quote im Kreis Heidenheim mit 4,4 Prozent unverändert blieb.

Im Jahresvergleich hat die Arbeitslosigkeit im Kreis Heidenheim fast doppelt so stark zugenommen wie im Ostalbkreis. In Heidenheim konstatieren wir in diesem Zeitraum eine Steigerung von 550 Arbeitslosen oder 20,6 Prozent. Im Ostalbkreis stieg die Arbeitslosigkeit um 570 Personen oder 11,8 Prozent an.