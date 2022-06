Cool – cooler – Eggenrot

DJK Nordhausen-Zipplingen: Flad – Bronner (34. Humpf), Henle, C. Geiß, S. Hillenmeyer, Kirshcner (70. Daiker), Holzinger, Schweizer, (76. M. Geiß), M. Hillenmeyer, M. Rober (80. Michel), D. Roder.

Sf Eggenrot: J. Knecht – Schmidt, Mayer, Mai, Brenner (89. Rupp), Celesia, Dreher, (71. S. Knecht), Köder (76. Lemmermeier), Trif, Badjie (90. Veit), Gergely.

Tore: 0:1 Köder (23.), 1:1 M. Roder (45.), 1:2 Badjie (63.), 1:3 Köder (75.), 2:3 Holzinger (83.), 2:4 Badjie (85).

Stimmen zum Spiel

Benedikt Neugebauer (Trainer Eggenrot): Im Großen und Ganzen ist es ein verdienter Erfolg. Am Anfang hatten wir Glück, dass Nordhausen die erste große Chance nicht nutzte und nur den Pfosten traf. Ab Mitte der ersten Halbzeit hatten wir dann eine gute Phase in der wir uns dann mit dem 1:0 belohnt haben. Das 1:1 kam dann zu einem ungünstigen Zeitpunkt aber wir haben und davon nicht beeindrucken lassen. Das 3.2 hat alles dann noch einmal spannend gemacht, aber wir hatten die richtige Antwort parat.

Andreas Mai (Kapitän Sf Eggenrot): Man sieht es ja hier. Ein Dorf-ein Team-ein Ziel ist unser Motto. Das ganze Dorf war heute hier und hat uns wie die ganze Saison den Rücken gestärkt. Es war kein einfaches Spiel in dem wir zu Beginn Glück hatten. Dann haben wir uns ins Spiel gekämpft. Zweite Halbzeit war dann klar – der, der das erste Tor macht gewinnt das Spiel. Und das waren dann eben wir.

Ralf Vandelli (Trainer SV DJK): Wenn man in so einem Spiel vier Tore bekommt – und Du hast die die vier Tore mehr oder weniger selbst rein gespielt durch vier klare Fehler – dann ist das nicht gut. Vor allem, da wir in der gesamten Runde nur 20 Gegentore bekommen haben. Dazu schaffen wir es nicht aus fünf Metern ein Tor zu schießen. Und das Ganze in einem Relegationsspiel. Der Platz war toll, das Wetter, die Zuschauer. Mehr kannst Du als Fußballer eigentlich nicht erwarten. Angesichts der Kulisse ist uns das Herz in die Hose gerutscht und wir haben verlernt Fußball zu spielen. Schade für die jungen Spieler, aber der Sieg geht in Ordnung und ist verdient.

Jonas Holzinger (Kapitän SV DJK): Es war ein spannendes Spiel. Es ist hin und her gegangen. Aber im Endeffekt haben wir zu viele einfache Fehler gemacht und vier einfache Tore bekommen. Dann tut man sich einfach schwer. Aber wir haben nie aufgegeben. (jubl)