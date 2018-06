Conradin-Kreutzer-Tafel für Aalener Sänger

Zum 150-jährigen Chorjubiläum hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Chor der Aalener Salvatorkirche geehrt. Beim Landesmusikfestival in Lahr verlieh er dem Chor die Conradin-Kreutzer-Tafel.

In seinem Grußwort hob Kretschmann die über Jahrhunderte gewachsene Musikkultur hervor. Die Conradin-Kreutzer-Tafel ist eine Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg. Sie wurde 1998 auf Initiative von Erwin Teufel gestiftet und ist nach dem in Meßkirch geborenen Komponisten Conradin Kreutzer (1780 bis 1849) benannt. Verliehen wird sie solchen Musikvereinigungen und Chören, die mindestens 150 Jahre bestehen und sich künstlerische, volksbildende und kulturelle Verdienste um die Pflege der Laienmusik erworben haben.

Der Chor der Salvatorkirche feiert mit einer „Geistlichen Abendmusik“, dem Chor der Marienkirche, dem Kirchenchor Sankt Bonifatius und „A-Chor-DE“ das Jubiläum 150 Jahre katholische Kirchenmusik in Aalen und 150 Jahre Chor der Salvatorkirche am Sonntag, 8. Juli, um 19 Uhr in der Salvatorkirche. Es wirken 150 Sänger mit. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.