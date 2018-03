Commerzbank gewinnt neue Kunden

Die Commerzbank hat in Ostwürttemberg netto 320 neue Kunden gewonnen. Das ist ein Plus von gut einem Prozent. Mit ihren Filialen in Schwäbisch Gmünd, Aalen, Heidenheim und Nördlingen betreut sie nunmehr 33 500 Kunden. „Wir befinden uns auf Kurs“, sagte denn auch Direktor Johannes Kube. Er ist Leiter der Niederlassung Heilbronn, zu der Ostwürttemberg gehört.

Mit zum Kundenwachstum beigetragen hat nach Ansicht Kubes das von der Commerzbank angebotene kostenlose Girokonto. Das sei ein attraktiver Anker, an dem die Bank festhalten werde. Die positive Entwicklung im vergangenen Jahr machte Kube außerdem am Kreditwachstum fest. Ausschlaggebend dafür sei der Immobilienboom gewesen. Für den Bereich der Niederlassung Heilbronn bezifferte er das Neugeschäft auf 123 Millionen Euro, für Ostwürttemberg auf nicht ganz 30 Millionen Euro. „Insgesamt haben wir 2017 unseren Baufinanzierungsbestand um über 17 Prozent gesteigert“, sagte Kube. Das verwaltete Kundenvermögen wuchs 2017 ebenfalls um 10,7 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro im Bereich der Niederlassung. Für Ostwürttemberg ergibt sich ein Plus von 9,3 Prozent auf 493 Millionen Euro.

Mit dem Sparen ist zurzeit kein Geld zu machen. Wer dagegen sein Geld anlege, könne auch im Niedrigzinsumfeld sein Geld bei überschaubarem Risiko vermehren, stellte Kube als Chef des Privatkundengeschäfts fest. Er rät, das Sparschwein gegen Aktien einzutauschen, zumal die Niedrigzinsphase mindestens noch bis 2019 anhalten werde.

Was fürs Privatkundengeschäft gilt, trifft auch fürs Firmenkundengeschäft zu. Die Zahl der Neukunden wächst. Im vergangenen Jahr eröffneten 46 Firmenkunden aus Ostwürttemberg ein Konto bei der Commerzbank. Damit stieg deren Zahl auf 1025. Dieses Jahr sollen weitere Firmen gewonnen werden, Vor allem Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 50 und 100 Millionen Euro befinden sich im Fokus der Niederlasung.

Kreditwachstum im Firmenkundenbereich

Das Kreditvolumen nahm im Bereich der Niederlassung um 5,2 Prozent auf 1,07 Milliarden Euro zu, erläuterte Rudi Maurer, der für das Firmenkundengeschäft in Ostwürttemberg und Heilbronn verantwortlich zeichnet. Ein zweistelliges Kreditwachstum im Firmenkundenbereich gibt Maurer für 2018 als Ziel vor. Die Commerzbank sieht sich hier aufgrund ihrer internationalen Kontakte insbesondere als Partner für exportorientierte Unternehmen. Voll im Plan befindet sich die Commerzbank mit ihrer digitalen Offensive. Bis 2020 sollen 80 Prozent aller relevanten Prozesse digitalisiert sein. Im Moment ist es die Hälfte. Dazu gehören, dass Unternehmen einen Kontokorrentkredit von bis zu fünf Millionen Euro digital beantragen können und das Angebot für Kunden, eine Baufinanzierung über eine App online aufzustellen. Trotz Digitalisierung wird es laut Kube keine Abstriche bei der persönlichen Beratung geben. Es werden keine Filialen geschlossen.

Die Commerzbank beschäftigt im Bereich der Niederlassung Heilbronn insgesamt 179 Mitarbeiter. Davon entfallen auf die Standorte in Ostwürttemberg und Nördlingen 57.