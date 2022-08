Coban lässt den Knoten platzen

Mit aller Macht zuhause den Bock endlich umzustoßen, war das ausgegebene Ziel von Essingens Trainer Simon Köpf nach dem Derbysieg in Dorfmerkingen. Gegen den VfL Sindelfingen ist den Essingern dieses Kunststück auch gelungen.

Und bereits nach wenigen Sekunden klatschte der Ball nach einer verunglückten Flanke von Weissenberger das erste Mal an den Pfosten. Die Essinger machten weiter schwungvoll weiter und nach einer Flanke von Nierichlo war es abermals Weissenberger mit der Chance, doch seine Volleyabnahme flog weiter über das Tor.

Es entwickelte sich genau das Spiel, das Köpf schon zuvor prognostiziert hatte. Sindelfingen verteidigte tief in der eigenen Hälfte und lauerte auf Konter, Essingen musste mit viel Ballbesitz Lösungen gegen eine tiefstehende Defensive finden.

Die größte Essinger Chance der ersten Halbzeit hatte Auracher, der nach einem Eckball zum Abschluss kam, dieser wurde jedoch von der Sindelfinger Abwehr noch von der Linie gekratzt.

Von Sindelfingen kam offensiv lange wenig doch nach einer halben Stunde führte ein langer Ball zur ersten Strafraumszene der Gäste, die direkt zu einem Foulelfmeter führte, den Feigl souverän verwandelte. Nach der überraschenden Führung blieben die Gäste weiter dran, hatten kurz darauf über die rechte Seite die nächste gute Chance, doch Sylas Abschluss ging knapp am Pfosten vorbei. Für die zweite Halbzeit war klar, dass es für Essingen gegen nun noch tief verteidigende Gäste schwierig werden würde, zu Torchancen zu kommen. Wie so oft in solchen Situationen, war es dann das Stilmittel einer Standardsituation, das den Essingern kurz nach der Pause den Ausgleich brachte. Nach einem Freistoß von Coban köpfte Ruther zum 1:1 Ausgleich ein.

Essingen blieb weiter am Drücker, kam jedoch nicht zu vielen klaren Torchancen. In der 77. Minute war die Erleichterung dann jedoch groß. Auf der rechten Seite tankte sich Ruth durch, legte den Ball zurück zu Groiß, der spielte den Ball nochmal weiter auf Coban und er schob überlegt zum umjubelten 2:1 ein.

In der Schlussphase verpassten es die Hausherren den Sack endgültig zuzumachen. Coban scheiterte nur zwei Minuten nach seinem Treffer nur knapp und Leidenbach hatte in der Nachspielzeit noch eine gute Chance auf das 3:1, schoss jedoch auch knapp am Pfosten vorbei.

Unter dem Strich war es dann ein knapper und dennoch absoluter verdienter Heimsieg der Essinger, die trotz Pausenrückstand in der zweiten Halbzeit drehen konnten und mit dem ersten Heimsieg im Gepäck voller Selbstvertrauen nächsten Samstag nach Ehingen zur nächsten Auswärtspartie fahren können.