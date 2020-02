Coban lässt TSV spät jubeln

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen ist dank eines ganz späten Treffers von Yusuf Coban doch noch perfekt in die Restrunde gestartet. In der 90. Minute zirkelte der Winterneuzugang einen Freistoß aus rund 17 Metern zum 2:1-Erfolg gegen den VfL Sindelfingen in die Maschen. Mit diesem Dreier bringt der Tabellenachte wieder etwas Distanz zwischen sich und die Abstiegsregion. Sindelfingen bleibt mit einem Punkt mehr Fünfter, das obere Mittelfeld ist nach wie vor eng beieinander.

Der TSV begann ordentlich. Nach einer Flanke von der rechten Seite von Niklas Groiß bugsierte Tama Herbaly das Leder im Fallen neben das Gehäuse (4.). In der Folge hatten die Gastgeber das Geschehen dann grundsätzlich im Griff, nach vorne hin fehlte jedoch auch das nötige Glück. Von den Sindelfingern kam bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so viel. Einzig bei Standards strahlten die Gäste immer wieder Gefahr aus. Ein Tor sollte aber auch Sindelfingen nicht gelingen, so dass es torlos in die Pause ging. In die zweite Halbzeit startete der TSV erneut gut, diesmal belohnte er sich jedoch auch dafür. Eine Standardsituation musste dafür herhalten. Patrick Funk brachte eine Ecke in die Mitte, Herbaly nickte zum 1:0 ein (51.). Die Freude aber währte nur kurz, genauer gesagt nur zwei Minuten. Florian Feigl zirkelte den Ball vom Sechzehner-Eck über die Mauer direkt ins Tor zum schnellen Ausgleich. Danach ging es in dieser Partie hin und her, es wurde um jeden Ball gekämpft und das Niveau ein hohes.

Als sich diese Mannschaften dann scheinbar schon schiedlich, friedlich unentschieden in die Kabinen zu verabschieden schienen, bekamen die Essinger kurz nach dem Sechzehner einen Freistoß zugesprochen. Den Ball legte sich Coban hin – und brachte den Ball zum siegbringenden 2:1 für den TSV im Tor unter. Danach sah man nur noch jubelnde Gastgeber. TSV-Trainer Beniamino Molinari nahm noch mit zwei weiteren Wechseln Zeit von der Uhr, bis dieser hart umkämpfte Sieg schließlich in trockenen Tüchern sein sollte.