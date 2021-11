Coach der Rieserinnen: „Wenn du dich nicht gut vorbereiten kannst, kannst du auch keine Spiele gewinnen“

Der Damen-Basketball-Bundesligist Eigner Angels Nördlingen verpasste es bei den Gisa Lions Halle Werbung in eigener Sache zu machen. Mit 61:76 (33:45) verlor man gegen den letztjährigen Playoff-Teilnehmer überraschend deutlich und ermöglichte den Gastgeberinnen den zweiten Saisonsieg.

Für die Nördlingerinnen war es die fünfte Niederlage dieser Spielzeit in der ersten Liga. Für die angeschlagenen Rieserinnen kommt die zweiwöchige Länderspielpause nun wie gerufen.

Die Statistiken zeigen eine Überlegenheit der Lions in allen Bereichen, doch das ist nur eine Seite der Medaille.

Coach Ajtony Imreh verwies auf die Trainingseinheiten und Spielvorbereitungen der letzten Wochen: „Wenn du dich nicht gut vorbereiten kannst, kannst du auch keine Spiele gewinnen. Wenn du keine einsatzfähigen Spielerinnen im Training hast, kannst du dich nicht gut vorbereiten.“

Somit richten sich jetzt alle Augen auf die Länderspielpause und auf eine mögliche Rückkehr eines vollzähligen Eigner Angel Teams am Sonntag, 21. November (16 Uhr) in eigener Halle gegen Hannover. Vor der Niederlage in Halle (13.) spielten die Angels (8.) gegen Marburg (70:84), in Wasserburg (73:54), gegen Rheinland Lions (75:81), in Osnabrück (73:78), in Keltern (51:71), gegen Heidelberg (79:58) und in Herne (68:67).