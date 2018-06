Club 48 plus hat Premiere mit „Der goldene Drache“

Mit dem Spielclub 48 plus inszeniert Theaterpädagogin Anne Klöcker das globalisierungskritische Stück „Der goldene Drache“ von Roland Schimmelpfennig. Premiere ist am 12. Juli im Wi.Z in Aalen. In der Küche des Thai-China-Vietnam-Restaurants „Der goldene Drache“ wird hart gearbeitet, es ist eng und heiß, hat man keine Zeit, sich um die Zahnschmerzen des Kleinen, des Neuen, des Illegalen zu kümmern. In schnellen, kurzen Szenen erzählt das Stück von den verschiedenen, unterschiedlichen Seelen in den Wohnungen eines Mietshauses. Kein Schrei darf die vermeintliche Stille des Nachbarn stören. Es spielen Anni Burmeister, Zlatko Derenda, Irmgard Hoflacher, Christina Jeretzky, Katharina Kolb, Brunhilde Leipert, Inna Musorina, Angela Noller, Viktoria Pfitzer, Susanne Rave, Regina Trauter und Norbert Winkelmeyer. Vorstellungstermine sind: 12. Juli (Premiere)/ 18. Juli jeweils um 20 Uhr im Wi.Z. Karten gibt es an der Theaterkasse im Alten Rathaus und im Touristik-Service. Reservierungen unter 07361 / 522 600 oder per Mail an kasse@theateraalen.de. Weitere Termine und Infos unter: www.theateraalen.de. Foto: Theater Aalen