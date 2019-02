Clown und Zauberer: Großer Spaß in der Kirche

Ein Klingelbeutel in einer Kirche ist ja nichts Besonderes. Einer, mit dem sich aber aus Tüchern Geld machen lässt (oder auch nicht), dagegen schon. Und eine brennende Fackel hat sich in der Wasseralfinger Magdalenenkirche sicher noch niemand vorne in die Hose gesteckt: Arwid Klaws vom Theater der Stadt Aalen hatte zum freitäglichen Kulturnachtisch in der Wasseralfinger Vesperkirche ziemlich witzige Clownereien und Zaubereinen mitgebracht – ganz zur Freude der Gäste, die einen Heidenspaß in der Kirche hatten.