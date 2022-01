Clever und abgezockt – MADS siegt im Derby

Verdient ist er gewesen, der Erfolg der Ostalb-Volleyballer der SG MADS am Samstagabend vor 150 Zuschauern. Daran hat es keine Zweifel gegeben. „Sie waren cleverer und wir haben in den ersten beiden Sätzen nicht richtig reingefunden. Das war von allen zu wenig“, sagt Trainer Martin Pfitzer über den Auftritt seines TSV Ellwangen. 1:3 hieß es am Ende in der Mutlanger Heidehalle aus Sicht der Virngrundrecken.

Für die SG MADS sind es ganz wichtige Punkte gewesen. Die Hoffnung auf diese, die hatte Coach Frieder Henne schon vor der Partie geäußert. Die Zuschauer sahen im ersten Satz ein ausgeglichenes Match. Bis zum Stand von 10:10, denn dann trat MADS-Mittelblocker Jens Hansen zum Aufschlag an. Mit langen Flatteraufschlägen wirbelte er die Ellwanger Annahme gehörig durcheinander.

Die Abwehr der Gastgeber mit Lukas Schmid und Elias Mex zeigte sich hellwach, auf einmal stand es 17:10 für die Heimmannschaft. Eine Topquote von Diagonalspieler Elias Mex nach präzisem Zuspiel von Dominik Kelsch führte über den Zwischenstand von 20:12 zum sicheren 25:18-Erfolg im Anfangssatz. Angefeuert vom aktiven Mutlanger Publikum gelang den MADS-Spielern im zweiten Satz fast alles.

Eine fast fehlerlose Annahme durch Lukas Schmid und Jürgen Anciferov ermöglichten es Dominik Kelsch seine Schnellangreifer Jonas Brenner und Jens Hansen effektiv einzusetzen. Über die Zwischenstände von 12:9 und 15:10 sicherten sich die Gastgeber mit 25:13 den zweiten Satz. „Die ersten beiden Sätze von uns waren gut. Der Gegner wirkte von der Rolle“, analysiert Henne im Nachgang. Eine deutliche Warnung vom MADS-Trainerteam Henne/Eller in der Satzpause nach den zwei leicht gewonnenen Sätzen blieb ohne durchschlagende Wirkung. Einige leicht abzuwehrende Bälle fielen ins Feld der Gastgeber, die Ellwanger steigerten sich deutlich und konnten zahlreiche MADS-Angriffe blocken oder abwehren. Keines der beiden Teams konnte sich absetzen.

Am Ende hatte der TSV mit 25:23 die Nase vorn. Mit vielen guten Abwehraktionen pushten sich die Gäste hoch und konnten sich gegen ein jetzt einfallslos angreifendes MADS-Team einen 19:14-Vorsprung erspielen.

Es war Mittelblocker Jonas Brenner zu verdanken, der mit einer Serie von Sprungflatteraufschlägen sein Team wieder ins Spiel brachte und zu einem 22:19-Vorsprung verhalf. Die MADS-Angreifer hatten ihre Schwäche überwunden und punkteten mit überlegten Aktionen, ein überglückliches Heimteam konnte sich über das 25:21 im vierten Satz und drei wertvolle Punkte im Abstiegskampf freuen. „Wir trauern immer noch dem vierten Satz“, sagt Pfitzer noch am Tag nach der Partie: „Diesen hätten wir nach der Führung gewinnen müssen. Dann nehmen wir da Punkte mit.“

Taten sie aber nicht und so bleibt das Konto bei 18 Zählern stehen. Zu verdanken war die Leistungssteigerung im Team des TSV ab dem dritten Satz auch einem, der lange fehlte: Winfried Lingel. „Er hat uns die nötige Ruhe verliehen und ein tadelloses Spiel gemacht“, stellt Pfitzer klar. Dennoch war den Ellwanger das Fehlen von Führungsspieler Linus Liss anzumerken: „Einen wie Linus, den können wir so nicht ersetzen.“ Zwar warfen seine Vertreter alles rein. Doch es reichte gegen einen „cleveren“ Gegner eben nicht. „Das habe ich im Vorfeld bereits erwähnt, die SG MADS hat in den entscheidenden Momenten eben die Cleverness, die man in der Regionalliga braucht“, sagt Pfitzer.

An der Niederlage im Derby wird sein Team weiter wachsen. „Wir werden in den kommenden beiden Wochen daran arbeiten“, verspricht der Ellwanger Coach. Schon das nächste Duell in der Regionalliga ist wieder ein Knaller. Es kommt der Spitzenreiter aus Karlsruhe (29. Januar). „Auch da ist zu Hause etwas drin“, sagt Pfitzer vielsagend.

Nach diesem zweiten Sieg in Folge dagegen rücken die Aalener Volleyballer einen Platz in der Tabelle hoch und stehen mit bisher zehn Punkten auf dem achten Rang. „Der siebte Platz ist einen Punkt entfernt“ blickt Henne voraus.

Fünf Spieltage stehen noch. „Alles möglich“, findet Henne und freut sich: „Es ist immer schön, wenn man gewinnt.“ Doch Ansatzpunkte für die kommenden Trainingseinheiten, die hat der erfahrene Coach ebenfalls im Derby gefunden: „Man kann sich immer verbessern.“ Nicht zwingend nur tabellarisch, wenngleich das in dieser Situation den MADS-Spielern reichen dürfte.