Claus Albrecht beschenkt den Tafelladen

Der Inhaber des Kleiderhauses Saturn, Claus Albrecht, hat zu seinem 70. Geburtstag auf Geschenke verzichtet und stattdessen um Spenden für die Aalener Tafel gebeten. Zusammen mit seiner Frau Ingrid besuchte er nun die Tafel und überbrachte einen Scheck von 3700 Euro dem Vorsitzenden, Pfarrer Bernhard Richter, und dem Projektleiter Gerhard Vietz. „In diesen Tagen, in denen so viele schreckliche Dinge passieren, freut man sich um so mehr über eine so positive Nachricht“, sagte Richter in seinen Dankesworten. Die Aalener Tafel sorgt seit 21 Jahren dafür, dass bedürftige Menschen eine günstige Einkaufsmöglichkeit haben, sie ist aber auf Spenden angewiesen.

Unser Bild zeigt von links: Hannelore Melcher vom Vorstand, Vorsitzenden Pfarrer Bernhard Richter, Claus und Ingrid Albrecht, und Projektleiter Gerhard Vietz bei der Scheckübergabe im Tafelladen.