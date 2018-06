Claudius Pflüger musiziert auffallend und filigran

Vor drei Wochen hat der Ulmer Organist Siegfried Gmeiner gemeinsam mit Posaunist Tobias Rägle die Orgelkonzertreihe zum 100-jährigen Jubiläum der katholischen Salvatorkirche eröffnet. Am vergangenen Sonntagnachmittag saß nun Claudius Pflüger an den Manualen der Albiez-Orgel. Der gerademal 28-jährige Gmünder pflegte beim Konzert ein auffallend klares, schnörkelloses und filigranes Musizieren, für das er sich vier Komponisten aus zwei Jahrhunderten zur Unterstützung holte.

Eröffnet wurde mit dem „Marche Heroique“ (D-Dur, op. 74) von Edwin Lemare, einem in die USA übergesiedelten Engländer, der unter anderem Wagnersche Musik in klingendes Orgelspiel transkribierte. Der Marsch allerdings entsprang seiner Inspiration, die zunächst mächtige Akkorde bescherte und zwischen jazzartigen Gebilden gengierte, um in den leisen Zwischentönen mit lyrischem Flötenspiel zu überraschen. Für Erstaunen sorgte auch Mozarts „Adagio in C für Glasharmonika“ (KV 356), eine weithin vergessenes Musikstückchen.

Bemerkenswert im Mittelteil des Konzerts Félix-Alexandre Guilmants „Marche Funèbre et Chant Séraphique (c moll, op. 17, No. 3), der den Trauergefühlen im tiefen Moll freien Lauf gewährt, bis ein breit angelegtes Crescendo mit Trillerketten und Fanfaren diesen Gedanken beendet. Claudius Pflüger leitet bedeutungsschwanger mit chromatischen Bewegungen von unten zum zweiten Thema des Stückes hin, in dem er seraphische Gesänge anstimmt, die verhalten in einen C-Dur Akkord mündet, der sich bedächtig aufzulösen scheint – seit Gounod die gottesgleiche Tonart.

Erwähnenswert, das im 18. Jahrhundert entstandene „Concerto D-Dur“ des Franzosen Claude-Bénigne Balbastre, bei dem Pflüger im rondogleichen zweiten Satz in den immer wiederkehrenden Refrains leichthändig variantenreiche Solopassagen einstreut, um das eigentliche Thema zu beflügeln. Zum Abschluss greift er nochmals zu Guilmant, von dessen Musik er berichtet, sie erst vor einigen Jahren entdeckt zu haben. Dass er von dieser mehr als angetan ist, belegte er trefflich mit der „4. Sonate für Orgel“ (d moll, op. 61).

Das nächste Orgelkonzert findet am Donnerstag, 16. Mai, um 19.30 Uhr mit Patrick Gläser statt. Sein Thema: Rock- und Filmmusik auf der Kirchenorgel. (kul)