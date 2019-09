Circus Renz mit Tieren und Artistik

Rudolf Renz stammt aus einer alten Zirkusfamilie, die bis ins Jahr 1842 zurückgeht. Seit einem Jahr ist er mit dem eigenen Unternehmen unterwegs. Bis Sonntag, 29. September, zeigt er ein vielseitiges Programm auf dem Aalener Greutplatz.

Mit sechs Schimmeln eröffnet Rudolf Renz sein Programm im wieder reparierten Zelt, das erst vor wenigen Wochen beim Gastspiel in Rastatt vom Sturm zerfetzt worden war. Deshalb mußte er auch die Vorstellungen in Ellwangen absagen. In Aalen sieht man den Schaden am Zelt nicht mehr. Auf dem Greutplatz heißt es wieder „Manege frei“. Der junge Zirkusdirektor Renz führt selbst durch das Programm und stellt die Pferdedressuren vor. Eine originelle Nummer mit seilhüpfenden Hunden und slalomlaufenden Katzen präsentiert die Artistenfamilie Stoika (Rumänien/Holland). Mit waghalsigen Künsten auf wackligen Rollen treppauf und treppab versetzt Marius Stoika (Rumänien) das Publikum ins Staunen. Laut Ansage sei diese Rola-Rola-Nummer einmalig in Europa. Riesige Seifenblasen läßt Monika Varga (Brasilien) in einer zauberhaft schönen Schau durch die Manege schweben. Der Circus Renz gastiert in Aalen auf dem Greutplatz freitags und samstags um 17 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr.