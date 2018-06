Vom heutigen Freitag bis Sonntag, 1. Mai, gastiert der Circus Quaiser (früher Circus Brasil) in Dewangen auf dem Festplatz neben der Wellandhalle. Vorstellungen sind am Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. Der Circus Quaiser ist ein Familienbetrieb in der achten Generation und führt ein altdeutsches Programm vor mit Tiernummern – unter anderem Pferde, Lamas, das kleinste Pony Europas, Ziegen, Hunde und das Glücksschwein „Schnitzel“ – sowie akrobatischen Darbietungen mit einer Feuershow, einer waghalsigen Trampolinnummer, dem menschlichen Möbelwagen und einer Messershow mit Kapitän Barbossa und seinen Komparsen. Für Spaß und gute Laune sorgt Clown Beppo.