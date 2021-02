Christoph Bühler führt Wirtschaftsclub

Der Wirtschaftsclub Ostwürttemberg hat bei seiner ersten digitalen Mitgliederversammlung Christoph Bühler an die Spitze gewählt. Er übt damit das Amt des Vorsitzenden in diesem Jahr aus.

Mit einer Foto-Präsentation als Auftakt der Veranstaltung blickte der scheidende Vorsitzende Michael Mönch zurück auf ein bewegtes Jahr mit geplanten 20 Veranstaltungen, von denen immerhin zehn stattfinden konnten.

Als Kassenwart des Vereins verabschiedete sich Thomas Mergenthaler nach drei Jahren in der Vorstandschaft mit einer letzten Vorstellung der Finanzen. Er übergab diese Aufgabe an das neue Vorstandsmitglied Heike Kurz. Auch bei den Kassenprüfern gab es eine Veränderung. Der langjährige Kassenprüfer Wolfgang Alber übergab die Aufgabe an Thomas Mergenthaler.

Christoph Bühler, geschäftsführender Gesellschafter von Bühler Entsorgung GmbH in Bopfingen, übernimmt nach erfolgreicher Wahl die Führungsaufgabe von Michael Mönch. Bühler präsentierte sein Jahresprogramm 2021, das geprägt ist durch die Themen Thema Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit. Geplant sind bereits die Besichtigung seines Unternehmens in Bopfingen, die Führung durch die Keltenanlage in Bopfingen, der Besuch des Kräutergartens bei der Weleda AG und die Jahresreise in Kooperation mit den Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg an den Bodensee. Die Programmpunkte seien vielfältig und auch unter Pandemiebedingungen durchführbar, sagte Bühler.

Zu weiteren Vorstandsmitgliedern wurden gewählt: Detlef Köhn (Projektteam AG Bopfingen) als stellvertretender Vorsitzender 2021; Andreas Greiner (Christian Maier Maschinenfabrik Heidenheim); Yvonne Mangold (Stadtwerke Schwäbisch Gmünd); Simone Uhl (Marketing + Inspiration Unterschneidheim); Heike Kurz (selbstständige Vertriebspartnerin Thermomix, Mögglingen); Michael Mönch (Vilotel Oberkochen). Von der IHK Ostwürttemberg ist Stefanie Kapori weiterhin im Vorstandsteam.