Christian Hoyer schlägt sich selbst

Knapp über 29 Sekunden hat der Rückenspezialist Christian Hoyer gebraucht um bei den Gemeindemeisterschaften der TSG Abtsgmünd einen neuen Vereinsrekord (der alte war ebenfalls schon in seinem Besitz) aufzustellen. Mit seinen 0:29,16 Minuten über 50 Meter sorgte er für eines der Highlights im heimischen Abtsgmünder Becken am vergangenen Samstag. Neben der TSG schickte auch der SC Delphin Aalen und der SV Oberkochen zahlreiche Schwimmer ins Rennen.

Als die Siegerehrung bei den Gemeindemeisterschaften in Abtsgmünd angesagt war, da staunte der Bürgermeister Armin Kiemel nicht schlecht, ob der Anzahl der Teilnehmer bei den Meisterschaften in 2018. „Wenn wir immer soviel Schwimmer hätten, dann müssten wir das Schwimmbad vergrößern“, sagte das Oberhaupt der Gemeinde.

Und tatsächlich mit einer Beckenlänge von etwas mehr als 16 Metern, haben die Schwimmer der TSG nicht die besten Trainingsbedingungen aller Vereine im Umkreis. Dennoch zeigten die zahlreichen Sportler am vergangenen Samstag wieder sehr gute Leistungen. Allen voran Hanna May (AK 20), die sich erneut den Pokal sichern konnte. Mit ihren starken Leistungen über 50 Meter Schmetterling (0:35,09), 50 Meter Freistil (0:30,36), 50 Meter Rücken (0:35,24) und 50 Meter Brust (0:38,30) sicherte sie sich zum bereits zweiten Mal in Folge den Pokal (nach drei Siegen in Folge verbleibt dieser im Besitz des Sportlers, d. Red.).

Riek erstmals ganz vorne

Bei den Männern sicherte sich Jonas Riek (Jahrgang 2005) erstmalig den Pokal. Er konnte mit Zeiten von 0:49,60 Minuten (50 Meter Schmetterling), 0:35,71 (50 Meter Freistil), 0:45,28 (50 Meter Rücken) und 0:48,31 (50 Meter Brust) überzeugen.

Bei den beliebten Staffelwettkämpfen der Abtsgmünder Gemeindemeisterschaften setzte sich beim Freundschaftswettstreit das Team „Studentenfutter“ durch.

Die Mannschaft in der Besetzung Anika Braun, Hanna May und Christian Hoyer ließen mit einer Zeit von 0:58,16 Minuten das Team „Vorstandspresse mit Sebastian und Linda van Eeck und Wolfgang Bernlöhr hinter sich (1:06,29). Auf Platz drei landeten die Abtsgmünder Freunde (Jonas Riek, Maximilian Maier und Lea-Sophie Sauerteig) in 1:08,70. Im Wettstreit der Familien setzte sich die Familie Zieker mit Svenja, Taleja und Jacqueline in 1:03,98 die Krone auf.

Gefolgt von Familie Neidhart mit Frank, Jannik Lasse und Nils Eivind (1:11,70) und Familie Rieck mit Alexander, Julian und Bernd in 1:17,81.