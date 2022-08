Christian Hoyer schafft Gold-Hattrick

Schwäbisch Hall (an) - Beim Württemberg-Cup in Schwäbisch Hall sind die beiden Schwimmer Christan Hoyer (Jahrgang 1995) und Paul Schramm (2008) von der TSG Abtsgmünd an den Start gegangen. Mit über 300 Teilnehmer und 1400 Starts aus insgesamt 25 Vereinen aus der Region Württemberg war ein großes Teilnehmerfeld vertreten.

Christian Hoyer schaffte hier trotz langer Wettkampfpause den Gold-Hattrick. Er startete in der offenen Klasse mit großer Konkurrenz. In seiner Paradedisziplin Rücken ließ er jedoch keine Zweifel aufkommen und sicherte sich über 50-Meter-Rücken, 100 Meter (m) Rücken sowie 200m Rücken Gold. Ein siebter Platz über 200m Lagen rundeten sein Ergebnis ab. Paul Schramm ging dreimal an den Start. Über 100m Brust erreichte er einen sehr guten fünften Platz. Über 50 Meter Brust konnte er zum ersten Mal die 40 Sekunden unterschreiten und sicherte sich in 0:39,73 Minuten den sechsten Platz. Auch über die 100m Freistil konnte er eine Top 10 Platzierung erreichen und sicherte sich den achten Rang. Bei allen drei Starts konnte er neue Bestzeiten erreichen. Die Ergebnisse im Einzelnen: Christian Hoyer: 50m Rücken, 0:32,20min, 1. Platz; 100m Rücken, 1:10,80min, 1.; 200m Rücken, 2:36,53min, 1.; 200m Lagen, 2:53,94min, 7.. Paul Schramm: 100m Brust, 1:30,92min, 5.; 50m Brust, 0:39,73min, 6.; 100m Freistil, 1:12,24min, 8.