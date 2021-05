Christen feiern Gottesdienst im grünen Herzen der Stadt

Rund 200 Besucher sind am Pfingstmontag zum ökumenischen Gottesdienst in den Stadtgarten gekommen. Eigens dafür wurde die Hymne von Schalke 04 „Steht auf, wenn Ihr Schalker seid“ in „Steht auf, wenn Ihr Christen seid“ umgemünzt. Die freikirchliche Band mit Dominik Schwenk, Jeremy und Kevin Mayer, Ute Wendland und Manuel Henkel unterhielt die Besucher, ehe Pastor Rainer Zimmerschitt die Gemeinde mit den Regeln des Gottesdienstes vertraut machte.

Mit dem Lied „Die Herrlichkeit des Herrn“ stimmten 200 Besucher ein in diesen pfingstlichen Gottesdienst. Es sei für ihn in jedes Jahr aufs Neue in Pfingstwunder, dass Christen aus den unterschiedlichsten Konfessionen hier „im grünen Herzen der Stadt“ zusammenkommen und Pfingsten feiern, sagte Pastoralassistent Hans-Christian Richter. Pastor Thomas Mayer hob die Einheit der Christen unterschiedlichster Konfessionen hervor und mahnte den Zusammenhalt der Christen an.

Pfarrer Bernhard Richter erinnerte an Menschen, die einsam, arm und hilfsbedürftig sind, oder auch unter Abhängigkeiten leiden. Für sie lohne es sich aufzustehen, ihnen ihre Würde zu erhalten oder zurückzugeben. Pastor Rainer Zimmerschitt sprach von vielen Erwartungen an die Christen, betonte aber zugleich, dass Gott in Jesus die Welt bereits verändert hat und in seinem Geist verändern will. Mit dem Choral „Großer Gott wir loben dich“ endete der feierliche Gottesdienst. Foto: Thomas Siedler