Christa Bellermann ist neue ehrenamtliche Patientenfürsprecherin. Sie hat sich jetzt im Ausschuss für Soziales und Gesundheit vorgestellt.

Erst seit 2015 ist das Gesetz über die Hilfe für psychisch Kranke in Kraft getreten. Davor seien die Rahmenbedingungen unverbindlich gewesen, „eine Grauzone“, hat Landrat Klaus Pavel in der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit festgestellt. Das Gesetz schaffe jetzt die Vorgaben und stärke die Rechte der Patienten und ihrer Angehörigen.

Patientenfürsprecher ist kein Angehöriger der Klinik

Die Landkreise bestellen nach der neuen Gesetzeslage unabhängige Patientenfürsprecher. Sie prüfen Anregungen und Beschwerden von Menschen, die wegen einer psychischen Störung krank oder behindert sind. Betroffene und deren Angehörige können sich wahlweise an den Patientenfürsprecher oder an die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle des Landkreises wenden. Der Patientenfürsprecher ist kein Angehöriger der Klinik. Er versieht seine Aufgaben ehrenamtlich, ist an keine Weisungen gebunden und unterliegt der Schweigepflicht. Die Beratung ist kostenlos, sie ersetzt jedoch keine indizierte medizinische Behandlung.

Von 2002 bis 2014 war Irmela Seraphim als Patientenfürsprecherin bestellt. Es sei aber erst jetzt gelungen, eine Ehrenamtliche für die Aufgabe der Fürsprecherin zu gewinnen: Christa Bellermann, die sich dem Ausschuss vorstellte.

Christa Bellermann war Vertrauensperson der Schwerbehinderten bei Zeiss, wo sie seit 1982 arbeitete. Seit 1987 war sie Betriebsrätin, ab 1998 Vertrauensperson fürs Sozialwesen. Außerdem ist sie als ehrenamtliche Richterin tätig.

Viele Schnittstellen seien für ihre neue Tätigkeit schon gegeben, sagte Christa Bellermann. „Es wird sich rumsprechen“, antwortete sie auf die Frage, wie man auf sie aufmerksam werde. Landrat Klaus Pavel avisierte einen Flyer, und die Einrichtungen des Landratsamts werden informiert.