„Die Jubilare sind ein Schatz für die Vereine, der nicht hoch genug zu beziffern und nicht mit Gold aufzuwiegen ist!“ Dies hat der stellvertretende Vorsitzende des Eugen-Jaekle-Chorverbands, Günter Hopfensitz, bei einer Feierstunde im Bürgerhaus in Waldhausen unterstrichen. Anlass war die Ehrung verdienter Sängerinnen und Sänger im Bezirk Aalen.

Dabei ragten drei Männer heraus: Gebhard Hammer vom Liederkranz Unterkochen, der seit 60 Jahren aktiver Sänger ist, Franz Fürst-Kuhn vom Liederkranz Hofen, seit 65 Jahren aktiv, und Albert Brenner vom Sängerbund Oberkochen, der dort seit 70 Jahren singt. Insgesamt wurden 19 Frauen und Männer ausgezeichnet. Um sie zu würdigen, hatte der Chorverband eigens einen Ehrungsabend ausgerichtet. Im herbstlich geschmückten Bürgerhaus sorgte der Liederkranz Waldhausen als Gastgeber nicht nur für die leiblichen Genüsse, sondern erfreute unter der Leitung von Uschi Hassler mit gesanglichen Darbietungen.

Bezirksvorsitzender Frank Hosch sagte, in der Gemeinschaft der Sänger hätten die Jubilare viele tolle Veranstaltungen und Konzerte erlebt. Voraussetzung dafür sei jedoch konsequente Chorprobenarbeit gewesen. Manches habe sich in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt. Dieser Wandel sei auch nicht aufzuhalten. Wichtig sei dabei jedoch, an Werten und Leitbildern festzuhalten, am Wandel zu wachsen, um seine Ziele weiter verfolgen zu können. An die Jubilare gewandt schloss er: „Ich hoffe, dass Sie weiterhin mit viel Freude dabei sind und die Zukunft mitgestalten. Das wird nicht einfach und daher brauchen wir alle Kräfte!“

Die Vorsitzende des Liederkranzes Waldhausen, Christine Reiger, wies darauf hin, dass ihr Verein sowohl Nachwuchs als auch langjährige Mitglieder in seinen Reihen hat. Der stellvertretende Vorsitzende des Chorverbands, Günter Hopfensitz, dankte den Jubilaren für ihren, wie er sagte, unermüdlichen Einsatz. Sie könnten stolz sein auf das Erreichte. Singen sei etwas Schönes und Erfüllendes. „Es bringt die Wahrheit über uns zum Ausdruck und ist ein Spiegelbild unserer Persönlichkeit.“ Wer singe, lebe länger und gesünder, denn durch den Gesang werde das Gehirn auf Trab gehalten. Die Sängerinnen und Sänger seien eine große Gemeinschaft und Teil einer großen Familie. Singen im Chor werde wieder salonfähig und bekomme den Stellenwert, der ihm gebühre.

Stellvertretender Ortsvorsteher Karl Dambacher sagte, es sei aller Ehren wert, wenn jemand die Energie aufbringe, regelmäßig die Singstunde zu besuchen, damit der Chor komplett ist. Dort zähle schließlich jede Stimme. Ohne Gesangvereine ginge ein Stück Kultur verloren. Singen sei ein völkerverbindendes Element, unterstrich Dambacher. Danach nahmen Michaela Ruf, Hopfensitz und Hosch die Ehrungen vor.

Geehrt wurden:

Für 70 Jahre aktives Singen Albert Brenner vom Sängerbund Chorvision Oberkochen.

Für 65 Jahre Franz Fürst-Kuhn vom Liederkranz Hüttlingen.

Für 60 Jahre Gebhard Hammer vom Liederkranz Unterkochen.

Für 50 Jahre Karl Hettich von den Kappelbergchören Hofen; Bernhard Dambacher vom Sängerkranz Hofherrnweiler; Elisabeth Ilg, Roland Knödler, Monika Mezger und Hubert Rettenmaier von den Chorfreunden Hüttlingen.

Für 40 Jahre Erwin Eberhard vom Liederkranz Abtsgmünd, Hubert Salat und Werner Schumacher vom Sängerkranz Hofherrnweiler, Edith Glaser von den Chorfreunden Hüttlingen, Christl Kern vom Liederkranz Lauterburg, Irmgard Allner, Hans Martin Frank, Cornelia Kolb und Petra Kollmer, alle vom Sängerbund Chorvision Oberkochen.

Für 30 Jahre Elisabeth Titl vom Sängerkranz Hofherrnweiler.