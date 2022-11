Chor FeMusica gestaltet musikalischen Schlossadvent

Dass die Musica eine Gottesgabe ist, davon haben sich im Fachsenfelder Schloss die begeisterten Besucher überzeugen können. FeMusica, ein Chor hoch motivierter Frauen mit ihrer Dirigentin Hedwig Glaser-Schimmel, überraschte an diesem Abend immer wieder aufs Neue. Nicht nur gesanglich waren die Damen des Chors präsent. Es gelang, durch passende Texte ein Band in das musikalische Geschehen einzuflechten und tiefsinnig auf die folgenden Programmpunkte einzustimmen.

Feierlich eröffnet wurde der musikalische Schlossadvent vom Instrumentalensemble mit „Air“ und „Aria“ aus Händels Wassermusik und mit Grußworten der zweiten Vorsitzenden Barbara Rossmann. Dann aber meldete sich der engagierte Chor zu Wort: „Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“ bekundeten die Frauen lautstark mit einem Rap, es wurde klar vermittelt: Musica ist eine Gottesgabe und eine „schöne Kunst“ (Dieter Frommlet). Doch „Viele verachten die edele Musik“ (J. K. Bachofen) und wollen das Sanctus nicht hören. Ganz sicher aber das feine Violinsolo, die Meditation von Jules Massenet, die hohe Anforderungen an den Solisten Liviu Bogdan stellte. „Komm, Geselle mein“ (Adam de la Hale) wurde von FeMusica kraftvoll wiedergegeben. Die Einstimmung auf den weihnachtlichen Teil gelang dem Instrumentalensemble mit der Pastorale von Arcangelo Corelli.

Danach setzte der Chor einen besonderen Akzent mit dem Volkslied aus Skandinavien „Ubi Caritas“, wo die Frauen mit den fugierten Einsätzen umzugehen wussten. „Dona nobis pacem“, diese musikalische Bitte des Chors ging mit Blick auf die Vorgänge in der Welt allen unter die Haut. „Brich an, du schönes Morgenlicht“ von Johann Sebastian Bach spielten die Violin-Instrumentalisten Liviu Bogdan, Christine Ohan, Martina Rube und Cordula Hofrichter, Lutz Haase am Violoncello und Heike Kopp auf der Querflöte, die auch sonst im Verlauf des Konzerts mehrere Parts übernahmen.

Endgültig entführte der Frauenchor „Über dunklen Feldern“(Klaus Heizmann) in die Weihnachtszeit und nach Bethlehem, um dann im weiteren mit Schwung und einer amerikanischen Volksweise auf die „unendliche Sonne“ hinzuweisen. Die Frauen erwiesen sich auch hier mitreißend und überzeugend. Am Ende des Konzerts gaben Chor und Ensemble musikalisch den Auftrag allen Anwesenden mit auf den Weg: „Mache dich auf, werde Licht“ (Günther Kretzschmar). Dass danach begeisterter Applaus einsetzte, war verdient und jedem, der diesem Musikreigen beiwohnen konnte, ein Bedürfnis. Ein Bedürfnis, den engagierten Sängerinnen und den Instrumentalisten zu danken, aber auch ein Bedürfnis, Hedwig Glaser-Schimmel, die die Gesamtleitung hatte, eine gelungene festliche Einstimmung in die Weihnachtszeit zu bescheinigen.