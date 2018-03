Chor beherrscht „Sprache des Herzens“

Am 17. und 18. März führt der Aalener Kammerchor unter der Leitung von Thomas Baur sein Projekt „Nachtgesänge“ auf. Der Schwerpunkt des Abends liegt auf der romantischen Musik, die als „Sprache des Herzens“ gilt. So bilden verschiedene Gedichtvertonungen den roten Faden. Am Samstag, 17. März, findet das Konzert um 18 Uhr in der Evangelischen Quirinuskirche Essingen statt, am Sonntag, 18. März, im Schloss Fachsenfeld um 17 Uhr.

Der Abend wird eingeleitet mit romantischer Chormusik von Felix Mendelssohn Bartholdy. Mit dem zugrunde liegenden Text von Joseph von Eichendorff wird eine Reisesehnsucht ausgesprochen, eine „Lust, vom Berg zu schauen“. Im Grunde das Gegenteil von Rummel und Routine, die den Komponisten sonst umgaben.

Mit Brahms folgt der zweite Komponist der Romantik. Die Chormusik war das, wofür sich Johannes Brahms begeisterte. Vom Aalener Kammerchor werden mit „Nachtwache I“ und „Nachtwache II“ zwei seiner Werke aus dem Zyklus „Fünf Gesänge für gemischten Chor op. 104“ aufgeführt. Brahms komponierte Chormusik als Herausforderung. Die Komposition ist dicht und ernst. In „Nachtwache II“ ist dies deutlich zu erkennen. Die jeweils tiefen Chorstimmen (Alt und Bass) sind zur Sechsstimmigkeit verdoppelt.

Danach folgt mit „Nachtigall“ wieder ein Werk von Mendelssohn Bartholdy. Dieser Komposition liegt ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe zugrunde.

Neben diesen Werken der Romantik ist ein Höhepunkt des Abends die Aufführung der „Nocturnes“ von Morten Lauridsen. Der Komponist wurde 1943 geboren und stammt aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Mittlerweile findet sich seine Chormusik im Repertoire vieler europäischer Chöre. Nocturnes bedeutet wörtlich übersetzt „Nacht werdend“ und reiht sich so thematisch einwandfrei in die Thematik des Abends ein.

Am Klavier begleitet den Chor an diesen Konzertabenden Leander Brune. Der 15-jährige Aalener zeigte schon früh sein musikalisches Talent und begann im Alter von vier Jahren Klavier zu lernen. Regelmäßige Teilnahmen bei „Jugend musiziert“ brachten ihm Erfolge ein. Zuletzt im Jahr 2017, als er den 2. Bundespreis in der Kategorie Klavier solo erhielt. Deshalb freut sich der Chor an diesem Abend besonders, dass Leander Brune den Konzertabend nicht nur durch die Begleitung der Chorstücke bereichert, sondern auch Solostücke zur Aufführung bringt. So kommen an diesem Abend unter anderem das „Nocturne Nr. 3“ (Liebestraum) von Franz Liszt und „Claire de lune“ von Claude Debussy zur Aufführung.