Chöre aus Waldhausen spenden 2000 Euro

Der Kirchenchor Sankt Nikolaus und der Chor inTakt haben den Erlös aus dem Kirchenkonzert in Ebnat als Spende an Pater Albert übergeben. Der Spendenerlös in Höhe von 2000 Euro wird für ein Projekt des Ordens von Pater Albert Kannaen verwendet. Im Projekt geht es um die Finanzierung der Berufsausbildung von Jugendlichen in Indien, so Pater Albert Kannaen. Die Ausbildung ist sehr teuer und von ärmeren Familien nicht finanzierbar. Die Gelder können hier zielgerichtet eingesetzt werden. Die Übergabe des Schecks an Pater Albert (Bildmitte) übernahmen der Vorsitzende Konrad Saur (Dritter von rechts) und Chorleiter Stefan Hahn-Dambacher (Erster von links) zusammen mit vielen Chormitgliedern.