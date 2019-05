Cheerleader machen Stunts

Die „Lightning Cheerleader“ der Aalener Sportallianz haben erfolgreich an der Deutschen Cheerleader Meisterschaft in Koblenz teilgenommen. Die „PeeWees“, die „Juniors“ und der „Junior Groupstunt“ hatten sich zuvor bei den Landesmeisterschaften die Qualifikation für diese Meisterschaft erkämpft. In der „Team-Kategorie“ haben die bis zu 20 Cheerleader 2:30 Minuten Zeit, ein Programm mit verschiedenen Pflichtelementen zu präsentieren. Bewertet werden dabei der Programmaufbau und die Ausführung.

In der Kategorie Groupstunt sind maximal fünf Cheerleader beteiligt, die 1:10 Minuten lang Stunts, also Hebefiguren, zeigen. Hier geht es ebenfalls um die Kreativität und die Schwierigkeit des Programms, sowie um die Ausführung.

Die „PeeWees“, Mädchen im Alter von 6 bis 11 Jahren, hatten bei der Landesmeisterschaft noch mit den Nerven zu kämpfen und so schlichen sich kleinere Fehler ein. Trotzdem erreichten sie mit dem 17. Platz auf der deutschlandweiten Rangliste die Qualifikation. An der Deutschen Meisterschaft zeigten sie ein fehlerfreies Programm und konnten sich um einen Platz verbessern. Sie nahmen voller Stolz den 16. Platz mit nach Aalen.

Ein schwierigeres Programm

Die „Juniors“, im Alter von 12 bis 16 Jahren, hatten mit einer guten Leistung an der Landesmeisterschaft den achten Platz im Ranking für Koblenz erreicht. Auf der Matte präsentierten sie dann ein etwas schwierigeres Programm, das Publikum und die Jury beeindruckte. Sie verbesserten sich um zwei Plätze und erreichten den sechsten Platz.

Der „Groupstunt“, vier Mädels aus dem Junior-Team, die zusätzlich in dieser Kategorie starteten, trat mit dem dritten Platz aus dem Vorranking an und wollte die Position auf dem Treppchen unbedingt halten. Trotz einem kleinen Patzer konnten sie sich mit ihrem Programm durchsetzen, holten sich einen hervorragenden zweiten Platz und erreichten damit die Qualifikation für die Europameisterschaft im Juli.