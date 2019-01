Checkliste für Geschäftseröffnung in der City

Der Verein Aalen City aktiv hat mit der Stadtverwaltung Aalen eine Checkliste entwickelt, die es Unternehmensgründern vereinfacht, Fuß in der Aalener Innenstadt zu fassen. Wenn man am Anfang seiner Karriere steht und einen Laden eröffnen möchte, dann benötigt man oft Unterstützung. Die Checkliste weist auf alle wichtigen Punkte hin. Zudem werden zu jedem Punkt die jeweiligen Ansprechpartner genannt. Für Citymanager Skusa ist dieses Instrument eine gute Idee, den Geschäften die Möglichkeit zu geben, ohne Hemmschwelle an die Eröffnung eines eigenes Ladens zu denken, um sich den eigenen Traum zu verwirklichen. Für ihn ist es wichtig, dass die Eröffnung so unkompliziert wie möglich funktioniert, damit die Innenstadt lebendig ist und ständig neue Impulse gesetzt werden können.