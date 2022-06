Charme Alter Musik in traumhaftem Ambiente

Am Wochenende von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. Juni, gibt es zur dritten Auflage des Festival für Alte Musik ein abwechslungsreiches Programm für die Zuhörer. 23 Musiker werden sowohl im Park als auch im Salon der Villa Stützel ein Crossover-Programm durch die Jahrhunderte präsentieren.

Im Eröffnungskonzert „Crazy in Love“ wird die verrückte Welt der barocken Identität mit Arien und Duetten erkundet. Die gefeierte Marion Eckstein (Alt), Professorin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, wird dabei vom Ensemble Lux et Umbrae begleitet.

Am Samstagabend wird der offene Wintergarten zur Bühne im Stil der 30er-Jahre. Das Motto für das Open-Air-Konzert „Baroque My Way“ lautet Barock meets Jazz mit Arien und Songs aus den Dirty Thirties. Es wird ein barockes Opernspektakel mit 17 Musiker auf der Bühne. Es erklingen Opernarien wie „Lascia ch´io pianga“ von Händel und Jazz-Klassiker wie etwa „Fly me to the Moon“, am bekanntesten in der Version von Frank Sinatra. Moderator, Flötist und Sänger Jan Nigges hat eine Crossover-Show mit seinem Ensemble und den Gästen der Christoph Spendel Group kreiert. Da Nigges ein Fan des Films „The Great Gatsby“ ist, dürfen die Gäste gerne in entsprechendem Outfit kommen.

Zur Matinee am Sonntag lädt die Solocellistin Daniela Wartenberg. Die in Aalen bekannte Musikerin spielt unter anderem eine Bach-Suite oder ein Capriccio von Giuseppe Maria Dall’ Abaco. Dabei begleitet sie sich selbst mit einem Loop und Verstärker und wird mit einem Ricerar von Domenico Gebrielli das Solo abrunden.

Nach dem Konzert und am Nachmittag wird im Park ein Picknick mit Kaffee von der hauseigenen Kaffeerösterei angeboten. Hier wird um Voranmeldung gebeten.

Mit einem barocken Crossover-Abschlusskonzert wird das Festival mit dem sehr geschätzten Cembalisten Alexander von Heißen zu Ende gehen. In dem Programm des Konzerts „Bach on the Rhodes“ erklingen die Klavierwerke Bach’s sowohl in der traditionellen Instrumentation auf dem Cembalo als auch in arrangierter Fassung auf dem Fender Rhodes. Bachs Werke werden neuartig interpretiert durch das Zusammenspiel der Fender Rhodes und dem Künstler Alexander von Heißen. Sowohl über sanfte, glockenhafte Klänge, die vor allem die kantablen Seiten der Bach’schen Werke zum Vorschein bringen sollen, über die Parallelen der Jazzharmonik als auch über die Pop- und Rockmusik. Dabei reicht das Spektrum von Inspirationen, ohne genau fassbare Bezüge, bis hin zu Unterschieden in Takt, Tonart und Melodieführung.

Das Festival für Alte Musik wurde von Sandra Röddiger und Ralf Kurek, Veranstalter und Eigentümer der Villa Stützel, und dem Künstlerischen Leiter Robert Crowe im Jahr 2018 ins Leben gerufen.

Termine im Überblick

Freitag, 17. Juni, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr): Eröffnungskonzert „Crazy in Love“; Samstag, 18. Juni, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr): „Baroque My Way – Barock meets Jazz“; Sonntag, 19. Juni. 11 Uhr (Einlass 10.30 Uhr): Solo-Matinee „Cello-Konzert“; Sonntag, 19. Juni, 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr): Crossover-Abschlusskonzert „Bach on the Rhodes“.