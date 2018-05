Chancenwucher wird am Ende bestraft

In der Fußball-Verbandsliga hat der TSV Essingen am Freitagabend den FSV Hollenbach empfangen. Nach vor allem turbulenten zweiten 45 Minuten haben sich die Essinger trotz Chancenübergewichts den Hollenbachern mit 0:1 geschlagen geben müssen. „Ich muss der Mannschaft einfach ein Kompliment machen, wie sie diese vermeintliche Topmannschaft dominiert hat. Wir haben bis auf das Tor und ein, zwei Halbchancen nichts zugelassen. Ich ärgere mich nicht einmal so sehr über die nicht eingefahrenen drei Punkte. Ich ärgere mich eher, dass sich das Team nicht für diese starke Leistung nicht belohnt hat“, resümierte TSV-Trainer Michael Hoskins.

Die Essinger zeigten gleich von Beginn an, wer Hausherr im Schönbrunnenstadion ist. Dominant gestalteten sie die Partie, ohne jedoch zunächst zu zwingenden Chancen zu kommen. Nach einem Pass von Deniz Bihr auf Stani Bergheim legte dieser ab auf Daniel Eisenbeiß. Dieser verzog knapp (16.). Nach einer Ecke der Gäste klärte Patrick Faber auf der Linie (21.), aus dem Spiel heraus aber kam wenig von den Gästen. Da auf der anderen Seite in der Folge Ähnliches passierte, ging diese Hälfte recht trist und folglich torlos zu Ende.

Furios in Hälfte zwei

In der zweiten Halbzeit dann langten die Essinger los wie die Feuerwehr. Nach einer schönen Kombination gelangte der Ball über Daniel Serejo in die Schnittstelle zu Bihr, der jedoch etwas zu lange überlegte und dann verzog (49.).

Der TSV machte in der Folge weiter Druck. Eine Hereingabe von Eisenbeiß klärte Hollenbachs Schlussmann Mario Hüttinger nach vorne, direkt vor die Füße von Stani Bergheim. Dieser hätte sich die Ecke aus kurzer Distanz aussuchen können, schoss Hüttinger jedoch an (52.). Der Ball blieb aber in der Gefahrenzone. Fabian Dolderer gelangte an diesen, verzog jedoch knapp.

Der FSV löste sich in der Folge aus der Umklammerung, wurde aber nicht zwingend, obwohl es für ihn noch um einen der ersten beiden Plätze geht. Einen Bergheim-Freistoß parierte dann Hüttinger (59.), danach war wieder viel Leerlauf. Essingen probierte es weiter. Einen Schuss von Daniel Serejo lenkte Hüttinger dann soeben noch um den Pfosten (73.). Drei Minuten später stand wieder Hollenbachs Schlussmann im Fokus, als er einen weiteren Freistoß von Bergheim über die Latte lenkte. Dann kam Hollenbach erstmals gefährlich nach vorne und die TSV-Abwehr zeigte sich etwas indisponiert.

Einen Abpraller bugsierte Jan Rouven Schieferdecker per Dropkick zum 0:1 in die Maschen (77.). Ein Tor wie aus dem Nichts. Essingen machte nun noch mehr auf und wäre fast bestraft geworden. Nach einem Konter war Samuel Schmitt durch, doch Essingens Schlussmann Philipp Pless reagierte am kurzen Pfosten stark (82.). Der TSV versuchte in der Folge noch einmal alles, selbst Pless ging mit nach vorne, doch es sollte bei diesem Sieg der Hollenbacher bleiben, die damit weiter im Spitzenquartett bleiben.

„Am Ende haben uns die letzten zwei, drei Prozent gefehlt. Das war aber wahnsinnig lehrreich, auch für unsere jungen Spieler, die es wieder wahnsinnig gut gemacht haben“, schloss Hoskins.