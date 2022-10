Chancenwucher kostet TSG Punkte

Die Fans der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach dürften sich beim reinen Betrachten des Ergebnisses an die Auswärtsfahrt am letzten Wochenende nach Pfullingen erinnert fühlen. Nach früher Führung zogen die Jungs von Trainer Patrick Faber auch dort noch den Kürzeren gegen ein Kellerkind der Verbandsliga. Der gravierende Unterschied zwischen den beiden Spielen ist jedoch, dass die TSG gegen Nagold das klar bessere Team war und sich zahlreiche Hochkaräter herausspielte, während man in Pfullingen offensiv kaum in Erscheinung trat.

Julian Köhnlein feierte nach seinem Comeback unter der Woche gegen den TSV Berg nun auch seine Rückkehr in die Startelf. Im Tor ersetzte Stylianos Tentonis Joshua Barth, der die Folgen des Zusammenpralls unter der Woche noch immer spürt. In einer unterhaltsamen Anfangsphase köpfte zunächst Christos Thomaidis knapp an der Nagolder Führung vorbei. Daraufhin nahm Hofherrnweiler-Unterrombach das Zepter in die Hand und scheiterte in Person von Nicola Zahner am Pfosten. Keine fünf Minuten später machte es Benjamin Schiele für die Hausherren besser und traf zur verdienten Führung. Nach einer Ecke vollendete der Stürmer gekonnt ins lange Eck. Den Rückenwind nutzten die Gastgeber und spielten direkt auf ein zweites Tor. Nach einer halben Stunde verfehlte Rembold knapp mit dem Kopf das Gehäuse und Julian Köhnlein zielte zu hoch.

Nach dem Seitenwechsel war das Spielgeschehen unverändert und die Sauerbachkicker hatten mehr vom Spiel. Etwa eine Stunde war gespielt, als der TSG im Spielaufbau ein folgenschwerer Fehler unterlief. Ein Rückpass geriet zu kurz und so liefen zwei Nagolder auf Tentonis zu. Auf das leere Tor musste Thomaidis nach einem Querpass nur noch einschieben. Dies war die erste ernsthafte Torchance der Gäste gewesen. Angespornt, die Unaufmerksamkeit zu beheben, spielte die TSG auf die erneute Führung. Zwei Minuten nach dem Ausgleich klatschte ein Zahner-Freistoß an den Pfosten. Und auch anfangs der Schlussviertelstunde klappte es nicht mit einem weiteren Treffer für die Weilermer. Der Nagolder Keeper parierte nach 75 Minuten stark. Kurz darauf zeigte sich die Auswärtsmannschaft erneut eiskalt und kam durch Joker Johannes Fleischle zur völlig überraschenden Führung. Alles Anrennen in den letzten zehn Minuten blieb für die Hausherren ohne Ertrag. Ein Konter in der Nachspielzeit flog der Faber-Elf dann noch um die Ohren. Lysander Skoda zeigte allein vor Tentonis keine Nerven und traf zur Entscheidung.

Mit dem Ergebnis rutschte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach auf Rang acht in der Tabelle. Die Weststädter haben allerdings noch immer einen respektablen Saisonstart hingelegt und halten sogar noch Kontakt zur Spitzengruppe. Derzeit beträgt der Abstand zur Abstiegszone vier Punkte. Nagold siegte bereits zum zweiten Mal hintereinander und gab die rote Laterne an Rutesheim ab. Die Chance auf Wiedergutmachung haben die Weilermer Jungs in der nächsten Woche im dritten Heimspiel in Folge beim Derby gegen Dorfmerkingen. Anpfiff ist im VR Bank-Sportpark am Samstag um 14 Uhr.