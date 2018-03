Chancen für Aalens Kinder

Um die Betreuung und Bildung der Kinder in Aalen ging es bei einer Fachtagung an der Hochschule unter dem Motto „Kleine Kinder, große Chancen. Politik der frühen Kindjheit in Aalen“. Neben Vorträgen und Workshops tauschten sich die Vertreter der unterschiedlichen Interessensgruppen aus.

Karl-Heinz Ehrmann begrüßte die Teilnehmer in Vertretung für den verhinderten Oberbürgermeister. Nachdem 2016 der Kinderbetreuungsplan der Stadt Aalen, Akita+ 2025, beschlossen worden sei, habe man an dem Ausbau der Kinderbetreuungslandschaft gearbeitet. Bis 2021 sollen in Aalen weitere 400 Betreuungsplätze für U3 und Ü3-Kinder entstehen. „Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel.“ Mit Hochdruck seien neue Gruppen in bestehenden Einrichtungen und neue Einrichtungen geplant worden.

Woran genau die Projektgruppe in den vergangenen zwei Jahren gearbeitet hat, erläuterte Katja Stark, die Amtsleiterin für Soziales, Jugend und Familie in Aalen. Sie war Teilnehmerin einer Gesprächsrunde mit Marco Kierstan von der Stiftung „Qualität vor Ort“ und Klaus Feistauer, der Amtsleiter für Soziales in Böblingen ist, moderiert wurde die Runde von der Sozialpädagogin Stephanie Kämmerer, die durch den Tag führte.

Aufschlag zur Kehrtwende

Der Beschluss 2016 sei der Aufschlag zur Kehrtwende gewesen, sagte Stark. „Damals haben wir eine Kurskorrektur vollzogen.“ Seither habe sich viel verändert: Beispielsweise seien in Wasseralfingen und Ebnat Kleingruppen eingerichtet worden. In der städtischen Kita, zwei Naturkitas und einer neuen Betriebskita seien neue Betreuungsplätze entstanden. Für 2018 sei eine Interimskita in der ehemaligen Hofackerschule und eine neue Naturkita geplant.

Außerdem sei die Schulkindbetreuung gigantisch ausgebaut worden. Heute seien 70 Prozent der Aalener Schulen Ganztagesschulen und neben einem großen Ferienbetreuungsangebot existiere das Schülerhaus als Pilotprojekt mittlerweile im zweiten Jahr.

Auch wenn in Aalen viele Betreuungsplätze fehlen, sei die Situation für Kinder positiv, sagte Stark. „Die Stadt legt ein besonderes Augenmerk auf die Rahmenbedingungen für Kinder.“ Vor kurzem sei die Spielflächenplanung auf den Weg gebracht worden, das Explorhino eröffne bald und neben dem Bäderkonzept stünden die Schulbausanierungen an. Es gebe ein Ferienprogramm und Vergünstigungen für Familien.

Vor einem Jahr hat Aalen sich als Modellkommune für „Qualität vor Ort“ beworben. Es sei wichtig, dass wegen des Platzmangels nicht nur die Quantität der Kitaplätze im Vordergrund stehe. „Wir wollen die zweite Säule der Qualität nicht in den Hintergrund rücken.“ Dass beispielsweise die Kita als Bildungsort wahrgenommen werde: „Ich glaube, da waren wir vor zehn Jahren schon einmal weiter.“ Die frühkindliche Bildung sei die Prioriät der Kommune.