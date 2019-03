Chance statt Verzweiflung beim FCH

Von Lindauer Zeitung

Die Kriminalpolizei Lindau hat die Ermittlungen zu einem tödlichen Betriebsunfall übernommen, der sich am Mittwoch, 6. März, gegen 21 Uhr in einem Bahnwärterhaus am früheren Bahnübergang an der Bregenzer Straße in Lindau ereignet hat.

Nachdem der dort beschäftigte 56-jährige Stellwerker seine Tätigkeit nicht mehr ausübte, bat der Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn eine Mitarbeiterin, die in einem anderen, rund 500 Meter entfernten Stellwerk tätig war, nach dem Rechten zu sehen.