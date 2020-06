Chance für den Nachwuchs beim 1. FC Heidenheim

Bei seinen Personalplanungen setzt der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim im Profibereich auch weiterhin auf Eigengewächse aus dem HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum.

Mit Melvin Ramusovic, Julian Stark und Gianni Mollo werden zur kommenden Saison drei aktuelle A-Jugendspieler mit einem zweijährigen Profivertrag ausgestattet. Zudem verlängert Torhüter Kevin Ibrahim, der ebenfalls beim FCH ausgebildet wurde und vor einem Jahr seinen ersten Profivertrag beim FCH unterschrieben hatte, sein Arbeitspapier um eine weitere Spielzeit.

Die drei aktuellen A-Junioren aus dem Nachwuchsleistungszentrum Melvin Ramusovic (18 Jahre, Mittelfeld), Julian Stark (19 Jahre, Mittelfeld) und Gianni Mollo (19 Jahre, Angriff) erhalten zur kommenden Saison einen Zweijahresvertrag bis zum Ende der Spielzeit 2021/22. In der jüngst, aufgrund des Coronavirus, abgebrochenen A-Jugendsaison gehörte das Trio zum absoluten Stammpersonal der FCH U 19, die sich den Klassenerhalt in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest sicherte (Platz 7 von 14). Zudem wurden Melvin Ramusovic, Julian Stark und Gianni Mollo in der laufenden Spielzeit von FCH Cheftrainer Frank Schmidt bereits mehrfach in Testspielen der Profis eingesetzt. Ramusovic und Stark waren in der vergangenen Wintervorbereitung darüber hinaus mit den Profis nach Spanien gereist und hatten das komplette Trainingslager in Algorfa absolviert.

Auch auf der Torhüterposition plant der FCH weiterhin mit einem Eigengewächs aus der eigenen Jugend und hat den Vertrag mit Kevin Ibrahim um ein weiteres Jahr bis zum Ende der Saison 2020/21 verlängert. Der 20-jährige Keeper hatte vor der laufenden Spielzeit seinen ersten Profivertrag beim FCH unterschrieben. Zuvor war Ibrahim im Sommer 2016 aus der Jugend des VfR Aalen in die Heidenheimer U 17 gewechselt und ein Jahr später auch in die FCH U 19 übernommen worden.

Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender: „Es macht uns sehr stolz, dass wir es zur neuen Saison zum wiederholten Male schaffen, gleich mehrere Spieler aus dem HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum direkt zu den Profis zu übernehmen. Das zeugt von der guten Ausbildung, die wir unserer Jugend dort mittlerweile bieten. Alle drei bisherigen U19-Spieler haben so die Chance, in unserem Profikader den nächsten Schritt in ihrer fußballerischen und persönlichen Entwicklung zu machen. Durch die Vertragsverlängerung von Kevin Ibrahim sind wir außerdem auf der Torhüterposition weiterhin sehr breit und sehr gut aufgestellt. Wir werden auch in Zukunft daran festhalten, talentierte Spieler aus dem HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum zu entwickeln, um diese dann auch langfristig in unseren Profikader zu integrieren.“