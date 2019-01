Die Bundesliga-Kegel-Damen des KC Schrezheim haben sich gegen Podbrezova in das Viertelfinale der Champions-League gekämpft. Jetzt kommt der nächste Gegner und das ist kein geringerer als der Vorjahressieger Victoria Bamberg. Beide Mannschaften kennen sich sehr gut, nicht nur aus der Bundesliga auch aus dem Nationalkader.

Fünf Spielerinnen aus Bamberg stehen unter den Top 10 der Schnittliste, Ines Maricic und Sina Beisser führen diese sogar an. Das wird kein leichtes Unterfangen. Am Samstag um 13 Uhr gilt es in Bamberg so viel Sätze wie möglich zu sammeln und eine gute Ausgangslage für das Heimspiel zu schaffen. Denn schließlich geht es hier um den Einzug in Final Four in Zapresic, Kroatien.

Sorgenfalten lichten sich

Die Sorgenfalten bei Trainer Wolfgang Lutz lichten sich wieder. Denn so langsam kehren auch die verletzten Spielerinnen wieder zurück ins Geschehen. Letzten Sonntag war Verena Schupp wieder dabei und hat eine starke Leistung gezeigt, Sissi Schneider war im Training und wieder voll dabei. So hat Trainer Lutz wieder eine volle Mannschaft, die sich Bamberg stellen kann. Wenn man bedenkt, dass die Mädchen diese Saison nur knapp an einem Sieg in Bamberg vorbeigeschrammt sind, ist alles möglich. Es ist aber auch kein Zuckerschlecken. Die Schrezheimerinnen müssen alles abrufen und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Dann kann man am Ende zusammenrechnen.