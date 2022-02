Champions League-Aus für KC Schrezheim trotz Sieg gegen Rijeka

Die Kegel-Bundesliga-Frauen des KC Schrezheim hatten am Mittwoch das Nachholspiel gegen Erlangen-Bruck und am Samstag das Rückspiel in der Champions League. In beiden Spielen haben sie gezeigt, dass der Aufwärtstrend anhält und konnten somit zwei Siege verbuchen.

Im Abstiegskampf der Bundesliga hatten sie am vergangenen Mittwoch ein Nachholspiel gegen Erlangen-Bruck. Die Schrezheimerinnen haben erneut Nerven bewiesen und einen 6:2 Sieg eingefahren. Damit haben sie wichtige Punkte gegen den direkten Gegner Erlangen-Bruck erkämpft und sich wieder etwas Luft in der Bundesligatabelle erkämpft. Beste Spielerin in dieser Partie war Kathrin Lutz mit 625 Kegel.

Diesen Aufwind wollten sie auch in die Champions League Viertelfinal-Rückspiel mitnehmen. Gegen Mlaka Rijeka konnten sie im Kegeltreff einen sehr starken 5:3 Sieg erkämpfen. Bürgermeister Volker Grab und Ortsvorsteher Albert Schiele feuerten die Mädels mit an, doch der Rückstand aus dem Hinspiel (1:7) war aber dann doch zu groß, um dies noch zu drehen. Ein Einzug ins Final Four der Champions League gegen Rijeka war von vornherein schon eine schwere Aufgabe. Rijeka ist amtierender Weltpokalsieger und reiste nur mit hochkarätigen Spielerinnen an.

Kathrin Lutz gegen Valentina Gal und Daniela Weber gegen Venesa Bogdanovic machten den Anfang. Kathrin war dran, doch am Ende hatte die Nummer fünf der Weltrangliste Valentina Gal die Nase vorn und somit sicherte sich Rijeka den ersten Mannschaftpunkt. Daniela hatte zwar am Anfang etwas zu kämpfen, doch erzielte dann den ersten Punkt für die Schrezheimerinnen.

Jetzt war ein Weiterkommen ins Final Four der Champions League in Ungarn schon sehr schwer. Sandra Winter gegen Tamara Sinkovic und Sabina Sokac gegen Mirna Bosak. Sandra zeigte von Anfang an eine super Leistung. Nur einen Satz musste sie abgeben und war mit 588 beste Schrezheimerin. Sabina brauchte um in ihr Spiel zu kommen, gegen die Nummer acht der Weltrangliste war dies einen Moment zu lang und der Punkt war weg.

Jetzt galt es im Kegeltreff am Kloster noch ein schönes Spiel zu zeigen und den Zuschauern etwas zu bieten. Irmgard Drexel gegen Milana Pavlic und Bianca Sauter gegen Anamarija Grdic. Irmgard zeigte ein spannendes Spiel, am Ende ging ihr Punkt aber knapp nach Kroatien. Bianca überließ nach 60 Wurf Johanna Fladung das Spiel und auch Kroatien wechselte nach 60 Wurf ihre Ersatzspielerin Nika Grubisic ein. Dieses Duell entschied das Schrezheimer Paar am Ende für sich.

Damit konnten die Schrezheimerinnen sich mit einen 5:3 Sieg aus der Champions League verabschieden. Es war von Anfang an eine schwere Aufgabe gegen Kroatien. Die Mädels können stolz auf sich sein, denn sie haben gezeigt, dass man immer mit den Schrezheimern zu rechnen hat.