Chalkidis wird Trainer beim FCE

Die Trainerfrage beim Fußball-Bezirksligisten FC Ellwangen ist geklärt. Chrisovalantis Chalkidis wird Nachfolger von Ilija Dragicevic.

„Der Vertrag ist bereits unterzeichnet“, sagt Helmut Wenzel vom FC Ellwangen im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung“. Chalkidis war zuletzt Trainer beim Fußball-Kreisligisten (A-Liga) SV Mergelstetten. Zudem war der 34-Jährige als Mittelfeldspieler unter anderem beim TSV Essingen aktiv. „Er verfügt noch über einen Spielerpass, soll aber nur im allergrößten Notfall als Spielertrainer agieren“, so Wenzel weiter und fügt an: „Wir sind von seinen Qualitäten als Trainer absolut überzeugt.“ Nach der geklärten Trainerfrage soll nun die Kaderplanung finalisiert werden. Bislang kann der Bezirksligist noch keine Neuzugänge präsentieren. Angedacht ist aber, Spieler aus der eigenen Jugend in den Kader zu integrieren.

„Wir sind hier in Gesprächen. Vermutlich bringt der Trainer auch ein oder zwei Spieler mit nach Ellwangen mit“, sagt Wenzel. Am Montag wurde bekannt, dass die Ellwanger mit einem neuen Trainer in die kommende Saison gehen werden. Dragicevic möchte die A-Lizenz in seinem Heimatland machen und sich voll auf diese Aufgabe konzentrieren.