Chöre freuen sich am Sommer

Der Liederkranz Unterkochen hat zu seiner vierten Sommerserenade ins Bischof-Hefele-Haus eingeladen. Sowohl mit seinem Frauen- und Männerchor als auch gemeinsam mit dem eingeladenen RUD-Werkchor, der in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen feiert, hat er die zahlreichen Gäste dabei erfreut.

Mit der vom Chorleiter Hellmut Litzelmann noch charmant hervorgehobenen Bitte „Komm sing mit mir“ eröffnete der Frauenchor des Liederkranzes Unterkochen die Sommerserenade und die Vorsitzende des Liederkranzes, Mechthild Löffler, freute sich über den regen Besuch und darüber, dass der Liederkranz Unterkochen einerseits mit dieser Serenade an einem lauen Sommerabend eine schöne Tradition fortsetzen möchte und andererseits mit dem 1939 von der Familie Rieger gegründeten RUD-Werkchor mit Chorleiter Gerhard Stahl einen Gast hatte, der zum Gelingen der Serenade beitrug.

Der gemischte Chor des Liederkranzes unterstrich den sonnigen Abend mit dem Lied „An hellen Tagen“ und der Männerchor des Liederkranzes blieb mit „Es zogen auf sonnigen Wegen“ auf gleicher Ebene, ehe er gemeinsam mit dem RUD-Werkchor sowohl mit „Bin i net a Bürschle“ ein schwäbisches Tanzlied bot als auch mit „Ei du Mädchen vom Lande“ einen Ausflug ins Hohenlohische machte.

Herzlicher Applaus

Mit einer zusätzlichen Überraschung wartete Liederkranz-Dirigent Hellmut Litzelmann auf, als er in seinem mit der Gitarre begleiteten Solo und der Melodie des Liedes „Streets of London“ an die Menschen und Flüchtlinge erinnerte, denen es nicht so gut geht und dafür nicht nur einen herzlichen Applaus erhielt, sondern auch damit zum RUD-Werkchor überleitete, der unter der Leitung von Gerhard Stahl mit seinen drei Liedern „Wenn die Sonne erwacht“, „Am Brunnen vor dem Tore“ und „Gib dem Tag dein Lachen“ zur Pause mit Erfrischungen im Foyer einlud. Danach ging es auch gleich weiter mit drei heiteren Liedern, darunter „Viva la musica“, die zum gemischten Chor überleiteten, der alle Brünnlein fließen ließ und auch das Leben schön fand.

Guntram Kottwitz, Vorstand des RUD-Werkchors, war der gleichen Meinung und dankte für die Einladung des Liederkranzes, dessen gemischter Chor mit seinem Lied „Sommerruf“ und dem gemeinsam mit den Gästen intonierten Kanon „Lachend kommt der Sommer“ die heitere Sommerserenade abschloss und danach noch genügend Gelegenheit zum Entspannen bot.