CDU will Zukunft am Rötenberg klären

Die Grundfrage laute: „Tragen Sie einen Neubau mit?“ So hat Erste Bürgermeisterin Jutta Heim-Wenzler am Dienstag im Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung des Gemeinderats die Präsentation des Konzepts für einen Neubau des Jugend- und Nachbarschaftszentrums Rötenberg (wir berichteten bereits) eingeleitet. Die Antwort der CDU-Fraktion auf die Grundfrage war – sinngemäß und zur Überraschung manch anderer Räte – ebenso prägnant: So jedenfalls nicht, lautete sie. Denn die CDU hielt die Neubau-Pläne nicht nur für zu üppig und mit den im Raum stehenden 1,15 Millionen Euro zu teuer. Sie stellte generell die Frage nach der Zukunft der Sozialarbeit am Rötenberg, verbunden mit der Überlegung, ob diese in zehn Jahren in dieser Form und in diesem Umfang überhaupt noch nötig sein werde.

Das Ganze, so sagte Heim-Wenzler, sei bislang nur ein Konzept, kein fertiger Plan, getragen allerdings von der Überlegung, am alten, heruntergekommenen Bestand nicht mehr „herumzudoktern“, sondern in einfacher Bauweise das Jugend- und Nachbarschaftszentrum neu zu errichten. Günter Höschle (CDU) kritisierte, die Stadt habe weder eine Planung für eine Sanierung vorgelegt noch sei zu erklären, weshalb man auf einen bebauten Quadratmeterpreis von 2246 Euro kommen müsse. Es seien zu viele Personalräume vorgesehen, ohne zu wissen, wie stark diese Räume überhaupt frequentiert seien. Außerdem könne Hausaufgabenbetreuung auch an einer Schule stattfinden. Die CDU, so sein Resümee, erwarte, eine reduzierte Raumplanung, eine Auflistung der rund um den Rötenberg und den Galgenberg vorhandenen anderen Ressourcen sowie Perspektiven für eine künftige Gesamtentwicklung des Rötenbergs.

Das klinge so, konterte ein verwunderter Albrecht Schmid, als wolle die CDU das ganze Projekt Rötenberg „relativieren“. Und das, obwohl man sich erst im März im Rat noch darüber einig gewesen sei, die Sozialarbeit auf dem Rötenberg unter anderem durch die Übernahme der Trägerschaft für das Zentrum durch die Stadt langfristig zu sichern. Ein Neubau schaffe diese Zukunftsfähigkeit, man sollte den Mut haben, dazu zu stehen. Neubau ja, aber nicht zu diesem Preis, fasste Thomas Rühl (FDP/FW) seine Einschätzung zusammen, bevor CDU-Fraktionschef Dr. Karl Franke vor einer „scheinheiligen Diskussion“ warnte und davor, dass der Gemeinderat jetzt den dritten vor dem ersten Schritt tun solle. „Mir fehlt jede Grundinformation, wie die Zukunft auf dem Rötenberg aussehen soll“, sagte Franke und meinte weiter, ein Denkverbot über die Frage, ob ein solcher Neubau nötig sei, passe nicht zu einer städtischen Immobilienstrategie.

Heidemarie Matzik (SPD) erinnerte daran, dass es mit die Leistung des Jugend- und Nachbarschaftszentrums sei, das Image des Rötenbergs nachhaltig verbessert zu haben. „Die Integrationsarbeit dort ist aber noch lange nicht beendet“, meinte sie. „Ich bin öfter auf dem Rötenberg als Sie“, ließ Bürgermeister Wolf-Dietrich Fehrenbacher den CDU-Fraktionsvorsitzenden wissen und stellte fest, „wenn es in Aalen einen Ort für Gemeinwesensarbeit gibt, dann ist es der Rötenberg“. Am Ende vertagte der Ausschuss das Thema. In der Juni- oder Juli-Sitzung des Gemeinderats werde man alle gewünschten Informationen und Zukunftsüberlegungen nachliefern, sagte Heim-Wenzler zu.