CDU will stärkste Fraktion bleiben

Die CDU will nach der Kommunalwahl am 26. Mai stärkste Fraktion im Gemeinderat bleiben und stark und selbstbewusst Aalen gemeinsam gestalten und möglichst viel mit den Bürgern für die Bürger erreichen. Das hat der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Gemeinderat und Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, Thomas Wagenblast, bei der Nominierung der Kandidaten für den Gemeinderat und den Kreistag erklärt.

In der Kernstadt schickt die CDU genau 50 Prozent Frauen ins Rennen um die Mandate im Gemeinderat. Was Wagenblast besonders freut ist, dass die Kandidaten eine sehr gute Mischung aus der Bevölkerung darstellten: „Vom Studenten bis zum Rentner und von der Hausfrau bis zur Unternehmerin.“ Der CDU-Chef hatte bei der Nominierung und Wahl im TSG-Sporttreff eine Menge kommunalpolitischer Themen angesprochen. So sei es der CDU beispielsweise sehr wichtig, dass Aalen als Bildungsstandort weiter vorangebracht werde, besonders bei den weiterführenden Schulen angesichts der Konkurrenz im Umland. Beim Wohnungsbau gelte es, eine gute Mischung aus Innenstadtentwicklung und neuen Flächen für Wohnen und Gewerbe zu finden.

Die CDU-Fraktion, so Wagenblast, wolle „keine einsamen Entscheidungen“ im Gemeinderat und die Bürger bei wichtigen Entscheidungen stärker einbinden. Und die CDU als „starke und selbstbewusste“ Fraktion brauche man als „Gegengewicht zu einem selbstbewussten OB.“

Für den Gemeinderat Aalen kandidieren für die CDU in der Reihenfolge der Liste:

Kernstadt: 1. Thomas Wagenblast, 2. Inge Birkhold, 3. Peter Peschel, 4. Rosa Walter, 5. Markus Thiele, 6. Annette Limberger, 7. Melanie Pfördtner, 8. Frank Metz, 9. Susanne Weber, 10. Nadine Dümann, 11. Charlotte Helzle, 12. Marius Josef Bader, 13. Frank Brucker, 14. Georg Freiberger, 15. Christine Hoeft, 16. Henning Necker.

Dewangen: 1. Margit Schmid, 2. Karin Huber, 3. Benjamin Frankenreiter.

Ebnat: 1. Manfred Traub, 2. Uwe Grieser, 3. Stefan Spiller.

Fachsenfeld: 1: Nadine Patzelt, 2. Stefan Albrecht, 3. Nicole Papp.

Hofen: 1. Christian Wanner, 2. Regina Köder, 3. Martin Barth.

Hofherrnweiler-Unterrombach: 1. Hartmut Schlipf, 2. Holger Wengert, 3. Heike Christina Brucker, 4. Michael Kurz, 5. Silke Siewerth.

Unterkochen: 1. Ulrich Starz, 2. Anton Funk, 3. Hans Peter Stütz, 4. Gisela Weiland.

Waldhausen: 1. Harald Drabek, 2. Herbert Brenner, 3. Karl Dambacher.

Wasseralfingen: 1. Josef-Anton Fuchs, 2. Armin Abele, 3. Volker Braun, 4. Peter Köditz, 5. Nadja Finckh, 6. Armin Peter, 7. Michael Roder.

Kreistag: Steidle auf Platz eins

Die Aalener CDU hat auch ihre 21 Kandidaten für die Kreistagswahl am 26. Mai nominiert. Bis auf Aalens Ersten Bürgermeister Wolfgang Steidle sind es auf den ersten Plätzen die gleichen wie bei der Wahl vor fünf Jahren. Auf Platz zwei steht beispielsweise Aalens ehemaliger erster Bürgermeister Eberhard Schwerdtner, gefolgt von Franz Xaver Ladenburger.

Steidle hatte bei der Nominierung für die Wahl des Kreistags erklärt, Aalen als Große Kreisstadt brauche auch eine wichtige Stimme im Ost-albkreis und für dessen Bürger und Belange. Deshalb werde er als Erster Bürgermeister kandidieren, um die Interessen Aalens im Kreis zu vertreten. Im Kreistag würden viele Entscheidungen getroffen, die direkt Aalen betreffen und sich oft auf Aalen beziehen.

Für den Wahlbezirk Aalen kandidieren für die CDU bei der Kreistagswahl:

1. Wolfgang Steidle, 2. Eberhard Schwerdtner, 3. Franz Xaver Ladenburger, 4. Herbert Brenner, 5. Manfred Traub, 6. Carl-Utz Rossaro, 7. Margit Schmid, 8. Josef-Anton Fuchs, 9. Annette Limberger, 10. Hartmut Schlipf, 11. Harry Kühn, 12. Nadine Patzelt, 13. Ulrich Starz, 14. Inge Birkhold, 15. Nadja Finckh, 16. Felix Schneider, 17. Stefan Spiller, 18. Holger Wengert, 19. Karl Dambacher, 20. Charlotte Helzle, 21. Peter Peschel.