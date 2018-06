CDU will Enteignung nicht zulassen

Fast 10 000 Menschen besuchen jedes Jahr das Ravensburger Rutentheater. In diesem Jahr gibt es im Konzerthaus das Stück „Zauber um Zinnober“. Gesamtleiterin Martina Zeller verspricht „nie dagewesene Überraschungen“.

Premiere des diesjährigen Rutentheaters ist am 13. Juli; die Aufführungen laufen bis 26. Juli. Der Kartenvorverkauf, in dessen Vorfeld jedes Jahr viele Menschen schon Stunden vor Beginn an der Ravensburger Tourist-Information lagern, startet am 3.