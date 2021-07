CDU wählt neue Fraktionsvize

Die CDU-Fraktion im Aalener Gemeinderat hat nach dem Austritt der bisherigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Inge Birkhold ihre Spitze neu formiert. Nachdem der Fraktionsvorsitzende Thomas Wagenblast bereits am vergangenen Montag in einer Sondersitzung der Fraktion ohne Gegenstimme im Amt bestätigt worden war, wurden nun als neue Stellvertreter Peter Peschel und Nadine Patzelt einstimmig gewählt. Armin Abele bleibt wie schon seit 2019 ebenfalls Fraktionsvize. Den frei gewordenen Platz im Ältestenrat des Gemeinderats übernimmt Peter Peschel.

„Die interne Aufarbeitung ist abgeschlossen, nun werden wir uns wieder ausschließlich um die Themen der Bürgerinnen und Bürger kümmern und verlässlich für die Inhalte unseres Wahlprogramms stehen, für die wir 2019 gewählt wurden“, so Thomas Wagenblast. So habe sich die CDU-Fraktion bereits mit den Initiatoren des Klimaentscheids Aalen getroffen, um sich über den Einwohnerantrag zur Klimaneutralität bis 2035 in Aalen zu informieren. Auch traf sich die Fraktion mit der Radsportabteilung der DJK Wasseralfingen, um den geplanten Limes-Bike-Park vor Ort am Ostalb-Skilift zu besichtigen.