CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet sagt Wahlkampf in Aalen ab

Der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat seine anstehenden Wahlkampftermine abgesagt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Partei vom Mittwoch hervor. Demnach wird nordrhein-westfalens Ministerpräsident auch nicht in Schwäbisch Gmünd und Aalen erwartet.

Dort hätte er am Freitag, 6. August, unter anderem bei der Aalener Löwenbräu Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort stehen wollen. Die Einladung war vom Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter ausgegangen. Die Termine sollen nachgeholt werden.

Der Grund für die Absage des Wahlkampfauftakts sei die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands, deren Bewältigung nun „höchste Priorität“ habe, heißt es in der Pressemeldung weiter. Hierzu seien bereits am Dienstag entsprechende Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geführt worden.

Ministerpräsidenten tagen am Dienstag

Am Mittwoch habe das Bundeskabinett auf Laschets Vorschlag hin die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht auf den Weg gebracht. Am kommenden Dienstag tage zudem die Ministerpräsidentenkonferenz wegen der Fluthilfen. Bis dahin seien „weitere operative Schritte abzustimmen“. Daher könne der Kanzlerkandidat nicht von Donnerstag bis Samstag im Wahlkampf in Hessen sowie Baden-Württemberg unterwegs sein.