CDU-Fraktion fordert mehr Kneippanlagen in Aalen

Aalen hat bisher nur zwei Kneippanlagen, in Unterkochen und Hofen, und damit deutlichen Nachholbedarf. Das findet nicht nur der Landtagsabgeordnete Winfried Mack, sondern auch die CDU-Gemeinderatsfraktion. Daher soll die Stadtverwaltung ihrem Willen nach nun prüfen, wo in Aalen und den Teilorten sinnvolle Kneippanlagen entstehen könnten.

„Ein Fokus soll hier auch auf Anlagen liegen, die natürlich in ein Flussbett integriert werden können und/oder an touristischen Wegen liegen und damit der Erholung der Aalener, aber auch der Besucher dienen können“, sagte Nadine Patzelt. Dabei soll auch geprüft werden, welche Fördermöglichkeiten es etwa durch das Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes gibt. Großes Potenzial sieht der Fraktionsvorsitzende Thomas Wagenblast aufgrund des Kocher-Jagst-Radweges in Fachsenfeld-Waiblingen. Dies gelte auch für den prädikatisierten Erholungsort Röthardt, denn „hier ergeben sich gesonderte Fördermöglichkeiten und in Verbindung mit dem Ausflugsziel Braunenberg ein großes Potential für ein Wassertretbecken“. Ein großes Potenzial sieht die CDU-Fraktion auch in der Aalener Weststadt. Bei dem von ihr beantragten Verkehrs- und Naherholungskonzepts für die Aalener Weststadt, solle dies gleich geprüft werden. „Eine naturnahe Kneippanlage in den Dürrwiesen oder am Rombach wäre für die Naherholung ein großer Gewinn“, sagt Nadine Patzelt.

Die CDU-Fraktion setzte sich bereits in den Haushaltsberatungen 2020 dafür ein, dass Wasser in Aalen erlebbar sein muss. „Auch diese Konzepte eignen sich für Kneippanlagen und sollten, wie auch das von uns beantrage ganzheitliche Tourismuskonzept, auf mögliche Kneippanlagen geprüft werden“, sagt Thomas Wagenblast.