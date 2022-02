CDU-Abgeordneter Kiesewetter: Volle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr herstellen

Der Bundestagesabgeordnete Roderich Kiesewetter (CDU) hat sich in einer Pressemeldung zur Sondersitzung des Bundestags am Sonntag und der Lage in der Ukraine geäußert. Der Sprecher für Krisenprävention und Unions-Obmann im Auswärtigen Ausschuss spricht von einer historischen Sitzung.

„Der völkerrechtswidrige militärische Angriff Russlands auf die Ukraine ist eine Zäsur in der deutschen und europäischen Sicherheitspolitik. Deutschland ist nun nach jahrelangen Mahnungen endlich bereit, hier eine Neuausrichtung und die historische Bedrohung für Frieden und Sicherheit anzugehen“, wird der CDU-Politiker zitiert.

Dies könne abseits von parteipolitischen Überzeugungen geschehen, so Kiesewetter weiter. Zudem habe Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein aus Kiesewetters Sicht überfälliges und klares Bekenntnis zur nuklearen Teilhabe bis hin zur Beschaffungsentscheidung für die Nachfolge des Luftwaffenbombers Tornado abgegeben. Dies sei „ein bis weit in das Nato-Bündnis hinein sehr wichtiges Signal“.

Das Sondervermögen für die Bundeswehr halte der ehemalige Offizier für „eine starke politische Entscheidung, die die Sicherheitspolitik in Deutschland auf neue Grundlagen stellen wird“. Er würde es begrüßen, wenn dies im Grundgesetz verankert werde, da es zeigen würde, dass die Bundesrepublik für Frieden und Freiheit die notwendige Verantwortung trage.

„Es gilt hier, die Bundeswehr in ihrer Struktur zu modernisieren, in ihrer Grundausstattung und ihren Fähigkeiten an Bündnis- und Landesverteidigung auszurichten und die volle Einsatzbereitschaft herzustellen.“ Die Rüstungspolitik müsse Teil der nationalen Sicherheitsstrategie werden.

Verstärkter priorisieren sowie effizienter haushalten sei künftig wichtiger denn je, um dauerhafte Neuverschuldungen zu vermeiden und die Waage halten zu können. Wohlstandsgeschenke, so Kiesewetter weiter, könne man sich künftig nicht mehr leisten.

Nun müssten diese Beschlüsse jedoch auch in der Gesellschaft verankert werden. Denn es brauche ein neues Sicherheitsbewusstsein in der Bevölkerung und eine strategische Kultur in der Politik, so Kiesewetter. Neben der militärischen Unterstützung sei zudem die der humanitären wie zivilen gleichermaßen wichtig. Besonders die Aufnahmebereitschaft Deutschlands von Geflüchteten.

Kiesewetter unterhielt sich laut Pressemeldung am Rande der Sondersitzung mit dem ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk über weitere Schritte und mögliche Unterstützung. Die meisten Abgeordneten brachten während der Sitzung ihre Solidarität gegenüber der Ukraine durch stehende Ovation zum Ausdruck.