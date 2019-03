Castingshow „Dein Song“: Raphaela (12) darf nach Ibiza

Die zwölfjährige Raphaela aus Aalen ist bei der Castingshow „Dein Song“ eine Runde weiter gekommen. Somit darf sie ins so genannte Komponistencamp auf Ibiza. Hier lernt sie in Folge acht, zu sehen am Donnerstag, 7. März um 19.25 Uhr im Kika, die „Dein Song“-Band kennen. Wie die Macher der Show mitteilen, hat Raphaela zuhause viel an ihrem Song gearbeitet und kann der Band jede Menge Neuerungen präsentieren.

Mit ihrem Song "Ich sehe den Engel in dir" möchte Raphaela sich bei ihrer Mutter bedanken: "Mamas sind wie Engel, die einen beschützen." Der Direktor ihrer Grundschule, wurde während eines Auftritts, erstmals auf ihr Talent aufmerksam. Seitdem nimmt Raphaela Gesangsunterricht und träumt davon, eine Band zu gründen. Im Alter von sieben Jahren beginnt Raphaela mit dem Singen und komponiert eigene Lieder. Erste Bühnenerfahrungen sammelte sie auf einem Stadtfest.