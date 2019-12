Casting-Show-Teilnehmer singen auf dem Sparkassenplatz

Ganz knapp hat Marita Hintz das Finale bei der Casting-Show The Voice of Germany verpasst. Am kommenden Samstag tritt sie im Rahmen der Adventssamstage am Sparkassenplatz auf. Und mit ihr Stefanie Stuber, die ebenfalls bei The Voice of Germany zu sehen war. Der Dritte im Bunde ist Marco Kappel, der sich vor Jahren in der Kinderversion der Sendung Deutschland sucht den Superstar (DSDS Kids) den Titel holte.

Die jungen Künstler treten von 11 bis 12 Uhr auf einer kleinen Bühne am Sparkassenplatz auf und singen lives Hits aus den TV-Shows. Der Eintritt ist frei. Der Erlös kommt dem Kinderschutzbund Aalen zugute.

Neben Glühwein und Punsch gibt es am Sparkassenplatz auch Crêpes in verschiedenen Variationen. Zudem wird der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht während der Zeit mit kleinen Geschenken seine Runden drehen. Veranstalter ist Armin Abele, Inhaber von Musika.