Die Agentur Sunshine, die bundesweit Kinder und Jugendliche für Film, Fernsehen und Werbung sucht, veranstaltet am Samstag, 9. Juni, ein Casting in Aalen. Anmelden zum Casting kann man sich unter Telefon 08641 / 9779290 sowie per E-Mail mail@sunshine-casting.de. Mehr Informationen gibt’s auf www.sunshine-casting.com und die aktuellen Projekte auf www.facebook.de/SunshineCasting.