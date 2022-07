Carolin Morassi wird Fünfte über Paradestrecke

Vier Aalener Schwimmer der Sportallianz hatten jeder mindestens zwei Starts bei den 133. Deutschen Meisterschaften, die im Rahmen der „Finals 2022“ im Schwimm- und Sprungbad des Europasportparks (SSE) in Berlin ausgetragen wurden. „Dies allein, ist schon ein toller Erfolg in der Aalener Schwimmsportszene“, lobt Dietmar King, Vorstandsvorsitzender der Aalener Sportallianz.

Siebenmal startete Carolin Morassi bei diesen Finals. Erster Start war über 100m Schmetterling – hier schwamm sie 1:02 Minuten (min) und qualifizierte sich für das nachmittägliche B-Finale, das sie als 14. in gleicher Zeit, wie im Vorlauf, beendete. Über 100m Rücken schwamm sie nur 17 Hundertstel über ihrer Bestzeit. Über 200m Rücken schwamm sie 2:26min und belegte hier einen Platz im Mittelfeld. „Rücken würde mir auch Spaß machen“, meinte sie am Ende vom Rennen. Für eine Ausdauersportlerin, wie Carolin Morassi liefen die 50m Schmetterlingsprint mit 29,5 Sekunden gut. Die Spannung bis zum letzten Tag hochzuhalten kam für sie noch zusätzlich hinzu, denn da war erst das Rennen über 200m Schmetterling und sie qualifizierte sich als Fünfte mit 2:18 für den Endlauf am Spätnachmittag. Sie schlug als DM Fünfte an und steigerte sich nochmals um zwei Sekunden. Ihr Trainer Peter Rothenstein ist sehr zufrieden: „Wir haben oft sehr volle Bahnen, mit sechs bis acht Schwimmern auf einer 25m Bahn. Die vor ihr Platzierten trainieren auf der 50m Langbahn.“ Peter Rothenstein übt auch Selbstkritik an der gesamten Saisonvorbereitung. Der Deutsche Schwimmverband (DSV) hat nur alleinige Qualifikationswettkämpfe für die Europameisterschaften zwischen Dezember und März angesetzt. Carolin Morassi lag nur rund 1,5 Sekunden von der EM-Norm entfernt und auf Grund der DSV-Vorgaben haben die Schwimmer die Saison geplant. Die Leistung vom vergangenen Jahr – DM Vize in 2:12,73min, war nur extrem schwierig zu erreichen. Das diesjährige Starterfeld hat allerdings auch gezeigt, dass sie weiterhin zu den Besten in Deutschland über die kräftezehrende Ausdauerstrecke 200m Schmetterling gehört. „Jagd auf Vereinsrekorde macht immer Spaß und wenn sie nur um eine Hundertstel verbessert werden!“, zog Julian Morassi die Bilanz zu seinen 200m Freistil bei den Deutschen. „Das motiviert und Rekord ist Rekord“, fügte er lachend hinzu. Seine Endzeit war 1:59,51min. Über eine weitere Strecke hat er sich für die Finals in Berlin qualifiziert, trotz dass er studienbedingt weitaus weniger trainieren kann. „Aber wenn er kommt, dann hängt er sich rein“, lobt anerkennend sein Trainer Peter Rothenstein. Er schwamm 100m Schmetterling und kratzte an der Minutengrenze – die Uhr blieb bei 1:00,77min stehen.

Einzelstarts bei den Deutschen dürfen laut DSV nur geschwommen werden, wenn man zu den Besten 30 gemeldeten Schwimmern auf der jeweiligen Strecke gehört. Dies bezieht sich auf die offene Klasse. Vanessa Dambacher fiel in die U 20-Wertung und platzierte sich als 16. über 50m Schmetterling. Allerdings war sie vier Wochen vor den Deutschen Meisterschaften durchgängig krank. Und schon im Frühjahr musste sie etliche Wochen krankheitsbedingt ausfallen. „Mit ihren vier Starts und den Zeiten hat sie trotz alle dem gezeigt, dass sie ein großes Talent ist. Viel Training fehlt ihr und doch schwamm sie nicht all zu weit von ihren Bestzeiten entfernt“, fügt ihr Trainer Peter Rothenstein an und ist von ihr überzeugt, dass sie noch weiter nach vorne schwimmen kann. Insgesamt hatte sie vier Starts, das heißt 50m und 100m Freistil und 100m Schmetterling. „Das ist toll, dass ich mit vier Starts bei den Deutschen dabei bin“, freute sich die junge Athletin.

Das ASA-Quartett vervollständigte Darija Schiele. Sie hatte sich mit drei Sprintstrecken für die Finals in Berlin qualifiziert und wurde in der U 20-Wertung gelistet über je 50m Schmetterling, Rücken und Freistil. Abiturbedingt hatte sie ihr Training etwas reduziert. „Aber schon bei den Deutschen dabei zu sein, ist der Erfolg“, kommentiert Peter Rothenstein die 17-jährige talentierte ASA-Sportlerin. Sie blieb nur ein bis zwei Zehntel über ihren Bestleistungen. „Das ist sehr erfreulich, sie hat gezeigt, dass sie noch mehr drauf hat.“