Die Aalener Schwimmerin Carolin Morassi ist bei den diesjährigen Süddeutschen Meisterschaften der Langen Strecken an den Start gegangen. Dabei gewann sie, für den SV Gmünd startend, in der Jahrgangswertung 2000 die Bronzemedaille. Zudem schwamm sie einen neuen Vereinsrekord und belegte in der Gesamtwertung den fünften Platz.

Morassi absolvierte über die lange Vielseitigkeitsstrecke (400 Meter Lagen) nur einen Start und nahm nach dem Rennen die Bronzemedaille entgegen. Es fehlten dabei zum Schluss nur vier Zehntel zu Platz zwei. Die erste Teilstrecke in Schmetterling lief wie gewohnt gut. Auf der Rücken-Teilstrecke verbesserte sie sich deutlich. Allerdings spürte sie dann auf der dritten Teilstrecke in Brust wie schwer die Beine wurden. Und am Ende freute sie sich über Bronze und über die Verbesserung ihres bereits bestehenden Vereinsrekord um fast eine Sekunde. Mit 5:01,18 Minuten ist sie die fünftschnellste Schwimmerin in Süddeutschland über die 400 Meter Lagen.