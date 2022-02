Carmen Trautwein ist zweite Konrektorin an der KKS

Nach einjähriger Vakanz ist nun die Schulleitung der Karl-Kessler-Schule (KKS) wieder komplett. Seit Beginn des Schuljahres wird die Schulleitung der KKS von Carmen Trautwein als zweite Konrektorin verstärkt.

Schon seit 2001 unterrichtet Trautwein als Realschullehrerin an der Schule. Fast ebenso lange war sie in den verschiedensten Aufgabenfeldern der Schule tätig, sei es als Klassenlehrerin in den verschiedenen Klassenstufen, als Mentorin bei der Ausbildung von Lehramtsanwärter oder in zahlreichen Arbeitsgruppen und Gremien zur Weiterentwicklung der Schule. Auch durch ihre Tätigkeit als Beratungslehrerin des Staatlichen Schulamts Göppingen konnte sie wertvolle Erfahrungen sammeln.

Trautwein ist schon seit vielen Jahren im Schulleitungsteam der Schule aktiv, hat federführend die Implementierung des Bildungsplanes 2016 erarbeitet und erstellt schon viele Jahre die Stundenpläne der KKS. Sie kennt daher die Strukturen, Abläufe und die besonderen Gegebenheiten vor Ort. Dadurch kann sich Carmen Trautwein mit ihrem Fachwissen und ihren reichhaltigen Erfahrungen nahtlos einbringen und direkt in die vielfältige Arbeit in der Schulleitung einsteigen.

Die Schulgemeinschaft freut sich sehr, dass Carmen Trautwein in Zukunft die Wege der KKS noch intensiver als bisher organisieren, lenken und begleiten wird.