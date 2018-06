Caritas Wohnungslosenhilfe feiert 30-jähriges Jubiläum

Die Caritas Ost-Württemberg feiert zusammen mit dem Freundeskreis für Wohnsitzlose am Sonntag, 24. Juli um 10.30 Uhr das 30-jährige Bestehen der Wohnungslosenhilfe in der Braunenstraße 9. Begonnen wird mit einem ökumenischen Gottesdienst mit Diözesancaritasdirektor Pfarrer Oliver Merkelbach. Anschließend ist für das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt die Möglichkeit, das Haus und die Angebote für „Menschen am Rande“ kennen zu lernen und Einblicke in die Arbeit zu nehmen. Außerdem werden musikalische Unterhaltung, eine Tombola, Breakdance von „Rhythm Architex“, eine Saftbar und vielfältige Präsentationen geboten.