Campus Days für Studieninteressierte

In der Woche nach Ostern öffnet die Hochschule Aalen ihre Türen für alle Studieninteressierte. An den Campus Days Ostwürttemberg können zum Beispiel Schülerinnen und Schüler Vorlesungen besuchen, einen Workshop zur Studienwahl belegen, mit Mitarbeitenden und Studierenden ins Gespräch kommen sowie den Campus kennenlernen. Anmeldungen sind bis zum 15. April möglich.

Mit den Campus Days Ostwürttemberg richtet sich die Hochschule Aalen an alle, die sich fragen, wie es nach dem Abitur weitergehen soll und welches Studium zu ihnen passt. Von Mittwoch, 20., bis Freitag, 22. April, können Studieninteressierte die vielfältigen Angebote der fünf Fakultäten der Hochschule Aalen mit ihren mehr als 60 Studiengängen kennenlernen. Sie können an Schnuppervorlesungen teilnehmen, sich von Mitarbeitenden oder Studierenden beraten lassen und im Rahmen von Campusführungen das Campusleben kennenlernen. Diejenigen, die noch unsicher sind, welche Studienrichtung für sie am besten passen könnte, finden im Studienwahl-Workshop am 20. April Unterstützung. Das Spektrum der Hochschule Aalen reicht vom Maschinenbau über die Augenoptik bis zur Betriebswirtschaftslehre und zum Gesundheitsmanagement.